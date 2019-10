Erfurt (ots) -Ist Sport am Computer überhaupt Sport? Ist es möglich, nur mitwiederverwendbaren Materialien ein Haus zu bauen? Wird es in Zukunftnoch Geschäfte, Supermärkte und Einkaufszentren geben oder werdendiese den virtuellen Einkaufsmöglichkeiten im Internet weichen? DieAntworten darauf sucht Moderator Felix Seibert-Daiker in der neuenStaffel "ERDE AN ZUKUNFT" (KiKA) - ab 20. Oktober immer sonntags um20:00 Uhr bei KiKA."ERDE AN ZUKUNFT" - Kostbarer Sand am 20. Oktober 2019"Wie Sand am Meer"? Leider nicht, denn Sand wird knapp: Er istnach Wasser der wichtigste Rohstoff fürs Bauen. Um an die kostbareRessource zu kommen, werden Wälder weggebaggert, Meeresbödenausgehoben und manchmal sogar tonnenweise Sandstrand schlichtentwendet. Wie lässt sich der natürliche Rohstoff also schonen? Felixprobiert es aus und wäscht aus altem Beton von Abrisshäusern frischenSand aus. Und er baut sich mit alternativem Beton eine Hütte."ERDE AN ZUKUNFT" - Sondersendung zum Klimaschutz am 27. Oktober2019Wie wirkt sich der Klimawandel auf unsere Lebensbedingungen ausund was können wir tun, um unsere Wälder zu schützen? Diesen Fragengeht eine Sondersendung "ERDE AN ZUKUNFT" (KiKA) am 27. Oktober nach.Moderator Felix besucht dazu Deutschlands wohl bekanntesten FörsterPeter Wohlleben, der ihm zeigt, wie ein gesunder Wald aussehen sollteund was dieser gegen die Erderwärmung ausrichten kann. ReporterinElisabeth trifft die von Schüler*innen gegründete Initiative "Plantfor the Planet" und erfährt, warum es wichtig ist, neue Bäume zupflanzen und was zu tun ist, wenn man selbst aktiv werden möchte."ERDE AN ZUKUNFT" - E-Sports, echter Sport oder eher nicht? am 3.November 2019Sport am Computer ist überall auf der Welt ein Mega-Trend.Superstars füllen vor dem Rechner sitzend ganze Stadien. Aber istE-Sport überhaupt Sport? Oder ist elektronischer Sport nur einGeschäft, um weltweit noch mehr Apps und Games zu verkaufen? Felixgeht dieser Frage auf den Grund."ERDE AN ZUKUNFT" - Katastrophenschutz in der Zukunft am 10.November 2019Schwere Unfälle und Katastrophen wie Brände, Autounfälle,Hochwasser, Stürme, Erdrutsche oder Schneelawinen bringen immerwieder Menschen in Gefahr. Um die Betroffenen aus der gefährlichenSituation zu befreien, müssen die Retter sich oft extremen Risikenaussetzen. Muss das so sein? Können nicht etwa Roboter Menschen ausgefährlichen Situationen retten? Und können uns nicht spezielleComputerprogramme und Apps warnen, bevor es gefährlich wird?"ERDE AN ZUKUNFT" - Zero Waste: Bauen ohne Müll am 17. November2019Immer mehr Menschen brauchen immer mehr Wohnungen und Häuser. DieRohstoffe wie Sand, Steine, Holz und Beton werden aber immer knapper.Eine Lösung: Bauen mit Materialien, die sonst im Müll landen würden.Eine andere Lösung: Nur wiederverwendbare Materialien nutzen undüberhaupt keinen Müll produzieren. Auf Englisch: Zero Waste. Ist dasnur eine verrückte Idee oder tatsächlich die Zukunft?"ERDE AN ZUKUNFT" - Ackerbau ohne Chemiekeule am 1. Dezember 2019Pestizide und chemische Dünger stehen immer wieder in der Kritikgesundheitsschädlich zu sein. Dennoch nutzt die moderneLandwirtschaft Chemikalien intensiv. Das sorgt dafür, dass Tiere wieFeldvögel, Frösche, Fledermäuse oder Schmetterlinge aussterben. Keinegute Lösung findet Felix und besucht Forscher*innen, die neueTechniken für Landwirt*innen entwickeln. Wie kann schonendes Düngenund Pflanzenpflege in Zukunft gelingen?"ERDE AN ZUKUNFT" - Shoppen in der Zukunft am 8. Dezember 2019Shoppen ist oftmals müßig und zeitintensiv: Allein der Weg zurEinkaufsmöglichkeit scheint meist unattraktiv. Ist Shoppen imInternet eventuell die Lösung von morgen, wenn Apps es erlauben,Kleidung, Möbel und sonstiges virtuell "an- und auszuprobieren"? Gehtso das Einkaufen der Zukunft? Wird es dann überhaupt noch Geschäfte,Supermärkte und Einkaufszentren geben?Die neue Staffel "ERDE AN ZUKUNFT" (KiKA) zeigt KiKA ab dem 20.Oktober 2019 immer sonntags um 20:00 Uhr. Darüber hinaus sind dieFolgen des Wissensmagazins auf kika.de und im KiKA-Player abrufbar.Verantwortlicher Redakteur bei KiKA ist Thomas Miles.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kika-presse@kika.dekika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell