Der kleine Drache Digby lebt mit seinen Freunden ineiner märchenhaften Landschaft, die sie Apfelstern nennen. Zusammenmit Fee Fizzy, dem quirligen Eichhörnchen Chips und dem schlauen,aber etwas spröden Kobold Grummel erleben sie kleine und zauberhafteAbenteuer. Die Premiere der drachenstarken Serie "Drache Digby" (ZDF)zeigt KiKA ab 31. März täglich um 18:15 Uhr.In den fantastischen Wäldern von Apfelstern ist immer was los.Hier leben der kleine Drache Digby, seine beste Freundin, dierosarote Fee Fizzy, Kobold Grummel und Eichhörnchen Chips. Vor allem,wenn Fizzy wieder einmal ihren Zauberstab testet, geht es drunter unddrüber. Mit ihrer magischen Kraft will sie nur das Beste bewirken,muss jedoch erst noch lernen, mit dem Zauberstab umzugehen. Da kannes schon passieren, dass die Zaubersprüche durcheinander geraten unddas Freunde-Quartett in ein aufregendes Abenteuer gerät.Wenn dann noch Grizel, die schlecht gelaunte sowie etwashinterhältige Elfe, und Mungo, die langsame dicke Eule, auftauchen,müssen sich die Freunde in Acht nehmen. Aber mit pfiffigen Ideen undfestem Zusammenhalt, können ihnen die zwei Einfaltspinsel nichtsanhaben. So nehmen all ihre Abenteuer immer ein gutes Ende.Die Geschichten um den kleinen grünen Drachen Digby und seineFreunde wurden von der britischen Produktionsfirma Blue Zoo inZusammenarbeit mit Aardman in Stopmotion und CGI animiert. KiKA zeigtdie Premiere ab 31. März täglich um 18:15 Uhr. VerantwortlicheRedakteurin im ZDF ist Franziska Guderian.