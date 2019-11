Hamburg (ots) - Mit dem trimedialen Schwerpunkt "30 Jahre grenzenlos - Wir imNorden" spürt der NDR in unterschiedlichsten Radio-, Fernseh- undOnline-Formaten dem Mauerfall und seinen Folgen nach. Höhepunkt des Schwerpunktssind die Tage vom 6. bis zum 10. November mit einer Vielzahl neuerDokumentationen, zum Beispiel über Grenzgeschichten Norddeutscher und "Die Stasiim Kinderzimmer", mit der "langen NDR 2 Nacht des Mauerfalls", der Premiere desKriminalhörspiels "Toter Winkel", dem Projekt "Neugeboren `89" oder dengemeinsamen Sendungen von "Hallo Niedersachsen" / "Sachsen-Anhalt aktuell","Nordmagazin" / "Schleswig-Holstein-Magazin" und NDR 1 Radio MV / NDR 1 WelleNord. Hier die Höhepunkte - allesamt Erstsendungen - im Überblick:- Mittwoch, 6. NovemberNDR Fernsehen18.15 Uhr: "Wie geht das? Stasiakten - Finden, entschlüsseln, richtig lesen"Jeder Mensch hat das Recht, jene Unterlagen einzusehen, die das Ministerium fürStaatssicherheit der DDR über die eigene Person angelegt hat. Mehr alszweieinhalb Millionen Menschen haben seit 1992 von dieser Möglichkeit Gebrauchgemacht. Aber: Wie wird eine Akte gefunden? Wie werden zerstörte Aktenzusammengesetzt? Und: Wer geriet ins Visier des MfS? Am Beispiel von DetlefChilla aus Sanitz bei Rostock zeigt der Film die Arbeitsweise derStasiarchivbehörde auf.21.00 Uhr: "Unsere Geschichte - Novemberkinder. Geboren am 09.11.1989"Sie sind am 9. November 1989 geboren. Am Tag, als die Mauer fällt. Die Kinderwachsen auf in einer Zeit, als für ihre Eltern alles auf dem Kopf steht. Wie hatsie diese Umbruchzeit geprägt? Vier "Novemberkinder" erzählen von einemLebensweg voller Brüche, Kehrtwenden und unbegrenzter Möglichkeiten, die malmehr und mal weniger genutzt werden.22.00 Uhr: "Unsere Geschichte - Die Stasi im Kinderzimmer ... und wie der Verratbis heute nachwirkt"Seit 1966 durfte die Stasi in der DDR minderjährige inoffizielle Mitarbeiteranwerben. Staatlich verordneter Missbrauch. Der Film "Stasi im Kinderzimmer"erzählt vier verschiedene Schicksale, vier verschiedene Biografien von damaligenJugendlichen. Wo beginnt Verrat und welche Auswirkungen hat er bis heute?N-JOYDas junge Radioprogramm des NDR beschäftigt sich an den Tagen zumMauerfall-Jubiläum vor allem mit den Einstellungen und Meinungen jungerMenschen. Was sagen die heute 30-Jährigen, die die Mauer nie mitbekommen haben?Fühlen sie sich als Ossis oder Wessis? Oder zählen diese Kategorien für sienicht mehr? Und was sagen Ost-West-Forscherinnen und Forscher dazu? Gibt es dirviel beschworene Mauer in den Köpfen junger Menschen auch heute noch?- Donnerstag, 7. NovemberNDR Fernsehen18.15 Uhr: "Typisch! Meine Grenzgeschichte"Drei Norddeutsche berichten über ihre Grenzerfahrungen: Ralf Wolfensteller wurde1967 bei seinem Fluchtversuch im Harz niedergeschossen und schwer verletzt.Heute berichtet er in Schulklassen von seinen Erlebnissen. Willi Schütteerinnert in einem kleinen Museum an die aberwitzigen Geschichten, die sich zuZeiten der DDR zwischen den Gemeinden Zicherie in Niedersachsen und Böckwitz inSachsen-Anhalt abgespielt haben. Und in Rüterberg in Mecklenburg-Vorpommernzeigt der ehemalige Bürgermeister Meinhard Schmechel mit alten Filmaufnahmen,wie das Leben im Dorf war, das so nah an der Grenze lag, dass die DDR kurzerhanddie ganze Gemeinde einzäunen ließ.- Freitag, 8. NovemberNDR Fernsehen22.00 Uhr: "NDR Talk Show"Die Moderatoren Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt begrüßen alsGast u. a. Edda Schönherz, ehemalige Fernsehansagerin und Autorin. Sie war einStar im DDR-Fernsehen, bevor sie verhaftet wurde, weil sie sich bei einem Urlaubin Budapest bei den Botschaften der USA und der Bundesrepublik nachAusreisemöglichkeiten erkundigt hatte. 2006 bekam sie für ihr Engagement gegendas Vergessen der Verbrechen des Stasi-Regimes das Bundesverdienstkreuz. "Wer inder Demokratie schläft, wacht in der Diktatur auf", mahnt Edda Schönherz zum Tagdes Mauerfalls vor 30 Jahren.0.00 Uhr: "Käpt'ns Dinner mit Michel Abdollahi und Inka Bause"Wie hat Sängerin und Moderatorin Inka Bause als Ostdeutsche vor 30 Jahren denMauerfall erlebt? Wie wurde sie eigentlich in der DDR zum Schlagerstar? Undwelche Nachwirkungen der Wiedervereinigung spürt sie heute noch? Darüber sprichtsie mit Michel Abdollahi beim "Käpt'ns Dinner" auf einem ausrangierten U-Boot imHamburger Hafen.- Sonnabend, 9. NovemberNDR Fernsehen12.45 Uhr: "Was uns trennt, was uns verbindet"Was verbindet und was trennt die Menschen in Ost- und Westdeutschland? DieseFrage scheint auch 30 Jahre nach dem Mauerfall aktueller denn je zu sein.Deshalb haben sich die Redaktionen der Regionalmagazine "Hallo Niedersachsen"(NDR) und "Sachsen-Anhalt Heute" (MDR) zu einem gemeinsamen Projektentschlossen: Wie erlebt eine Niedersächsin die Stimmung im Osten? Und wie einSachsen-Anhalter den Westen? Eine Reise von NDR Reporterin Christina von Saß undMDR-Reporter Stefan Bernschein, in der sie grenzüberschreitend nachhaken undviele interessante und zum Teil auch sehr überraschende Einblicke bekommen.16.00 Uhr: "Neu geboren '89 - Zwei Generationen im Gespräch mit Jan Hofer"Wie blicken zwei sehr unterschiedliche Generationen auf die zurückliegenden 30Jahre und ihr Leben? Was haben sie erlebt, gelernt, was hat ihr Leben geprägt?Der "Tagesschau"-Sprecher Jan Hofer spricht mit Menschen, die die DDR nur nochaus Geschichtsbüchern kennen und Fragen an alle haben, die ihr halbes Leben inder DDR verbracht haben und sich neu finden mussten. Weitere Gäste sind derRadiomoderator Andreas Kuhlage (N-JOY), der seine Kindheit noch in der DDRverbracht hat, und der preisgekrönte Filmregisseur Andreas Dresen, der jüngstmit seinem Film "Gundermann" gezeigt hat, wie man ostdeutsche Lebensläufe undBrüche jenseits von Klischees erzählen kann.19.30 Uhr:- gemeinsame Live-Sendung von "Hallo Niedersachsen" (NDR) und"Sachsen-Anhalt aktuell" (MDR) vom ehemaligen GrenzübergangMarienborn.- gemeinsame Live-Sendung von "Nordmagazin" und"Schleswig-Holstein-Magazin" von der innerdeutschen Grenze inSchlutup.NDR 218.00 - 0.00 Uhr: "Die lange NDR 2 Nacht des Mauerfalls""Sofort, unverzüglich" - mit diesen beiden Worten gab Günter Schabowski,Sprecher der DDR-Regierung, am 9.11.1989 um 18.57 Uhr den Startschuss zum Fallder Berliner Mauer. Für NDR 2 Anlass, 30 Jahre später die "Nacht der Nächte"noch einmal aufleben zu lassen. Wann kamen die ersten Menschen über dieKontrollstellen in der noch geteilten Stadt? Wann erreichten die ersten Trabbisdie Grenze in Lübeck-Schlutup? Wie erlebten die NDR 2 Hörerinnen und Hörer dieseNacht? Kathrin Schlass und Christopher Scheffelmeier haben mit dem früherenBundespräsidenten Joachim Gauck gesprochen, Organisatoren der Montags-Demosgetroffen, waren in der Prager Botschaft und der Stasi-Gedenkstätte. Prominenteberichten über ihre Mauerfall-Erlebnisse und verraten auch, welche Musik siedamit in Verbindung bringen.NDR Info21.00 Uhr: "Toter Winkel" - Kriminalhörspiel von Thomas Fritz Regie: UlrichLampen, NDR 2019 (Ursendung)Greifswald, August 1989. Eine fiktive Geschichte aus der Endphase der DDR vor 30Jahren. Die Schülerin Marlis Niemeyer ist am 24. August 1989 spurlosverschwunden. Ist sie wie viele Menschen in diesen Tagen in den Westen geflohenund abgetaucht? Oder wurde sie Opfer einer Gewalttat? Die Polizei ging von einemVerbrechen aus, musste jedoch nach langen angestrengten Ermittlungen den Fallungelöst zu den Akten legen. 30 Jahre vergehen, bis er wie viele andere "ColdCases" wieder aufgenommen wird.NDR 1 Radio MV und NDR 1 Welle NordVon 10.00 Uhr bis 20.00 Uhr: "Radio Schlutup - 30 Jahre grenzenlos - Wir imNorden"Aus Zelten und Containern direkt an der Abfertigungshalle am ehemaligenGrenzübergang Schlutup/Selmsdorf sendeten Moderatoren aus Ost und West in derNacht vom 2. auf den 3. Oktober 1990 ein 16-stündiges Radioprogamm. Anlass fürNDR 1 Welle Nord und NDR 1 Radio MV, am 9. November erneut ein gemeinsamesProgramm unter dem Namen "Radio Schlutup" aufzulegen. Das mobile Sendestudiosteht dieses Mal an der Grenzdokumentationsstätte in Lübeck-Schlutup und damitan der Festmeile des dortigen Lübecker Bürgerfestes. Von 10 bis 15 Uhrmoderieren Horst Hoof (NDR 1 Welle Nord) und Marco Vogt (NDR 1 Radio MV), von 15bis 20 Uhr Pascal Hillgruber (NDR 1 Welle Nord) und N.N. (NDR 1 Radio MV). Siesprechen mit Menschen aus beiden Bundesländern über ihre Ost- undWestgeschichten und über ihre Erlebnisse rund um den Mauerfall.- Sonntag, 10. NovemberNDR Fernsehen18.00 Uhr: "Hanseblick - Halb Ost / halb West. 30 Jahre ohne Grenzen"60 Jahre und weise: Sie haben 30 Jahre lang im Sozialismus gelebt, jetzt 30Jahre lang im vereinten Deutschland. Moderator Thilo Tautz trifft 60-jährigeMenschen in Mecklenburg-Vorpommern. Darunter ist die Bauingenieurin aus Anklam,die früher jeden Zementsack bunkerte und heute verfallene Gutshäuser angutbetuchte Käufer vermittelt. Oder der DDR-kritische Jugenddiakon, der jetztals parteiloser Bürgermeister sein Dorf auf Trab bringt. Thilo Tautz trifft aucheinen Künstler, der früher seine Bilder nicht zeigen durfte und sich heute imkommerziellen Kunstbetrieb behaupten muss. Und schließlich wird das Oberhaupteiner urmecklenburgischen Familie vorgestellt, das im Osten und im Westen seineStrippen nicht nur als Elektriker gezogen hat.19.30 Uhr: "Nordmagazin"Begleitend zu dem Projekt "Neugeboren `89" (s. unter "Online") zeigt das"Nordmagazin" Auszüge aus den Generationengesprächen. In der Ausgabe am 10.November spricht Britta Borgwald (sie ist am 9. November auch in "Neu geboren'89 - Zwei Generationen im Gespräch mit Jan Hofer" zu Gast) mit dem 30 Jahrejüngeren Georg Bruhn über Lebenswege in Ost und West.NDR Info6.30 Uhr und 17.30 Uhr: "Die Reportage: Zu Hause bei Wolf Biermann inHamburg-Altona - Erinnerungen an die Wendezeit vor 30 Jahren"Wie blickt der einstmals bekannteste Dissident der DDR heute auf den Herbst1989? Welchen Kontakt hatte er damals zu der Oppositionsbewegung? Und wieverlief sein erstes, unter kuriosen Umständen veranstaltetes Konzert im Herbst'89 in Leipzig - nach dem Mauerfall, für das er das "Lied von den verdorbenenGreisen" verfasste? Ocke Bandixen besucht Wolf Biermann zuhause und blickt mitihm zurück.OnlineUnter dem Link www.NDR.de/mauerfall finden Nutzerinnen und Nutzer einmultimediales Angebot zum NDR Schwerpunkt "30 Jahre grenzenlos - Wir im Norden"mit zahlreichen Hintergründen, Einordnungen und Zeitzeugen-Interviews.Ein besonderes Storytelling, das mit Unterstützung der Bundesstiftung zurAufarbeitung der SED-Diktatur entstanden ist, gibt es unterwww.NDR.de/neugeboren89. In sechs Folgen treffen einander unbekannte Menschenaufeinander und tauschen sich über den Umbruch 1989 aus. Damals 30-Jährigemussten neue Wege finden, 1989 Geborene starteten in ein Leben ohne DDR. 