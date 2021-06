Von Dividenden sofort leben: 2 ideale Aktien

Möchtest du jetzt sofort von deinen Dividenden leben? Falls ja, solltest du nicht nur auf die Höhe des passiven Einkommens achten. Auch das ist natürlich ein wichtiger Blickwinkel, es gilt schließlich, sein ehemaliges Erwerbseinkommen zu ersetzen. Aber eben auch darum, langfristig orientiert einen Ersatz zu finden.

Wer sofort von seinen Dividenden leben möchte, der sollte daher zwingend auf Nachhaltigkeit, Stabilität, moderates Wachstum und unternehmensorientierte Qualität achten. Riskieren wir heute einen Blick auf zwei Top-Aktien, die viele Faktoren davon liefern können.

Sofort von Dividenden leben: Münchener Rück

Eine erste ideale Aktie, wenn man von Dividenden sofort leben möchte, ist die der Münchener Rück (WKN: 843002). Fangen wir vielleicht mit der Höhe der Ausschüttung an: Zuletzt zahlte der DAX-Rückversicherer 9,80 Euro an die Investoren aus. Gemessen an einem aktuellen Aktienkurs von 236,75 Euro (25.06.2021, maßgeblich für alle Kurse und fundamentalen Kennzahlen) liegt die Dividendenrendite bei ca. 4,14 %. Ein ziemlich attraktiver, hoher Wert.

Die Münchener Rück bietet jedoch auch ansonsten jede Menge Qualität und Stabilität, obwohl das Geschäftsmodell als Rückversicherer manchmal hügelig sein kann. Zuletzt haben wir das im Geschäftsjahr 2020 gesehen, als COVID-19 und die mit der Pandemie verbundenen Belastungen die Ergebnisse zum Sinken brachten. Trotzdem ist die Dividende in diesem Jahr konstant geblieben.

Woran das liegt? An einem Mix aus Schwankungsrückstellung für die Ausschüttungen, einem moderaten Ausschüttungsverhältnis von ca. 50 % in operativ normalen bis wachsenden Zeiten und einer Historie, die bereits seit über fünf Jahrzehnten zumindest auf der Höhe der Dividendenzahlung des Vorjahres stand.

Die Aktie der Münchener Rück könnte daher ein idealer Name sein, wenn man sofort von Dividenden leben möchte. Zumal das Management nicht nur mit einem operativen Turnaround, sondern mit einem moderaten Wachstum rechnet. Das könnte ebenfalls ein moderates Dividendenwachstum ermöglichen.

W. P. Carey: Turbo beim passiven Einkommen!

W. P. Carey (WKN: A1J5SB) könnte eine zweite spannende Aktie sein, wenn man sofort von seinen Dividenden leben möchte. Als Real Estate Investment Trust gehören hohe Ausschüttungen zum Rahmenprogramm dazu. In diesem konkreten Fall ist es jedoch auch Qualität, Stabilität und Nachhaltigkeit, die eine starke Ausschüttung ermöglichen. Wobei stark in diesem Fall auch hoch heißt, die momentane Dividendenrendite liegt schließlich bei 5,41 %.

Allerdings ist das nicht alles: W. P. Carey besitzt inzwischen einen 23-jährigen Lauf mit konsequenten jährlichen Dividendenerhöhungen. In zwei Jahren dürfte eine Mitgliedschaft im Kreis der Dividendenaristokraten lauern. Preis für die Höhe der Dividendenrendite ist jedoch ein eher moderates Wachstum von zuletzt unter 1 % pro Jahr. Allerdings könnte der Wert mit einem stärkeren operativen Wachstum wieder steigen.

Mit einem Ausschüttungsverhältnis von ca. 86 % ist jedenfalls weiterer Spielraum vorhanden. Der Wert ist durchaus vertretbar für einen REIT. Mit deutlich über 5 % Dividendenrendite könnte das eine Dividende sein, von der man ebenfalls sofort leben könnte.

