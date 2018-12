Von Dieter Bohlen über Alexander Gerst bis Barbara Schöneberger: viele Promis für Die Goldenen Blogger nominiert (FOTO)

Berlin (ots) -Wer sind die besten Blogger, Instagrammer und PodcasterDeutschlands? Diese Frage beantworten Ende Januar zum zwölften Mal"Die Goldenen Blogger", Deutschlands ältester Influencer-Preis. Heuteveröffentlichte die Jury die Shortlist, die aus 2.000Nutzervorschlägen generiert wurde. Unter den Nominierten befindensich Prominente wie Dieter Bohlen und Astronaut Alexander Gerst,bekannte Namen der Digitalszene wie Cartoonist Ruthe, aber auchNewcomer wie das Fußball-Blog "120 Minuten". Überreicht werden diePreise im Rahmen einer Gala am 28. Januar 2018 im Berliner TelefónicaBasecamp."Gerade in der Breite haben wir in diesem Jahr eine bemerkenswerteQualitätssteigerung registriert", sagt Jury-Mitglied undStrategieberaterin Franziska Bluhm. So reiche beim "Blogartikel desJahres" das Spektrum von Online-Dating über den Paragraphen 219a biszur Sterbebegleitung. "Das Blog ,Sterben üben' hat uns besondersberührt", sagt Bluhm. Darin berichtet die Journalistin JasminSchreiber über ihre Tätigkeit als Sterbe- und Trauerbegleiterin.Für diese Texte nominierte die Jury sie auch in derKönigskategorie "BloggerIn des Jahres". Dort tritt Schreiber an gegenden Cartoonisten Ruthe und "The Skinny and the Curvy One" - einemLifestyle-Blog, in dem sich die Influencerinnen Verena Prechtl undSophia Faßnacht gegen die Beurteilung von Frauen aufgrund ihrer Figureinsetzen.Auffällig ist auch die steigende Qualität der digitalenAktivitäten von Stars, die aus klassischen Medien bekannt sind. "Wirsehen eine starke Professionalisierung von Schauspielern, Musikernund Sportlern", erklärt Multimediajournalist Daniel Fiene, "für siesind Social Media-Aktivitäten keine reine PR-Maßnahme mehr. Vielescheinen großen Spaß daran zu entwickeln, mit ihren Fans zuinteragieren." So ist "Tatort"-Ermittler Jan Josef Liefers für seinenInstagram-Account nominiert, Bahnrad-Weltmeisterin Kristina Vogel fürihre Facebook-Page und Moritz A. Sachs, bekannt als "Klausi" aus der"Lindenstraße" für sein Nachhaltigkeitsblog "Wo ist der Moritz?".Die "Goldenen Blogger" spiegeln auch diesmal die Debatten desJahres in der deutschen Gesellschaft wider. Beispielsweise ist#wirsindmehr als Hashtag des Jahres nominiert. Das Ende des Bergbausist dagegen Thema beim "Kohlepod", der Zustand der Bundeswehr undihre Rolle in der Gesellschaft stehen im Zentrum von "AugenGeradeaus". Ebenfalls nominiert sind die Anti-Homöopathie-KämpferinNatalie Grams, "Lindenstraßen"-Vater Hans W. Geißendörfer und dieInfluencerin Vreni Frost, die einen Prozess über die Kennzeichnungvon Werbung verlor - weshalb viele Influencer seitdem jedes ihrereigenen Postings als Werbung kennzeichnen. "2018 war ein sehrturbulentes Jahr. Das bildet die Shortlist definitiv ab", sagtJury-Mitglied, Journalistin und Inklusions-Beraterin Christiane Link.Wer am Ende mit einem "Goldenen Blogger" nach Hause geht, wirdsich erst bei der Gala am 28. Januar zeigen. Dort werden die Preiseeinerseits live via Online-Voting vergeben, andererseits über dieApplausstärke im Saal. Über rund die Hälfte der Kategorienentscheidet erstmalig die "Goldene Blogger Akademie", in der diePreisträger der vergangenen 12 Jahre versammelt sind. "Die Akademieist ein Zeichen der Unabhängigkeit des Preises. Bei den GoldenenBloggern gibt es keine Mauscheleien oder Manipulationen. Wirversuchen alles, um den Preis fair zu vergeben", betont Jury-Mitgliedund Digitalberater Thomas Knüwer.Die Goldenen Blogger sind der einzige Influencer-Preis inDeutschland, der eine Vielzahl von Plattformen und Themenbereicheneinbezieht. 2007 gegründet, wird der Preis weiter von einem Teamaktiver Blogger verliehen. Die Verleihung findet im Rahmen einer Galaam 28. Januar 2018 vor 300 Zuschauern - und Tausenden am Livestream -im Basecamp Berlin statt. Die Preise werden entweder per Online-,Publikums- und Akademievoting vergeben. Möglich gemacht wird diePreisverleihung von den Sponsoren comdirect, Daimler, Facebook,GoDaddy, Telefónica Deutschland und Xing.URL: http://www.die-goldenen-blogger.deDie vollständige Shortlist der Goldenen Blogger 2018:Blogger des Jahres:Ruthehttp://ruthe.deJasmin Schreiber für Sterben übenhttps://www.sterbenueben.deVerena Prechtl und Sophia Faßnacht für The Skinny and the Curvy Onehttps://theskinnyandthecurvyone.comNewcomerMädelsschnackhttps://maedelsschnack.com/Not just Downhttps://www.notjustdown.com/blogGabor Steingarthttps://www.gaborsteingart.comBlogtextFrau Nessy http://fraunessy.vanessagiese.de/2018/06/11/alle-262-000-minuten-verliebt-sich-kein-single-ueber-parship/Juramama https://www.juramama.de/2018/12/14/raus-aus-meinem-uterus-der-219a-und-seine-freunde/Sterben übenhttps://www.sterbenueben.de/2018/03/07/gerda-stirbt/Blogger ohne BlogHans W. Geißendörfer (Vater der "Lindenstraße")Milena Glimbovski (Zero-Waste-Aktivistin)Richard A. Grenell (US-Botschafter in Deutschland)Blocker des JahresDie Bundeswehr für ihr Auftreten bei der re:publica 2018Anja Karliczek, Bundesbildungsministerin (CDU) für ihre Bemerkung,Deutschland brauche 5G nicht "an jeder Milchkanne"Axel Voss, Europaparlamentarier der CDU, für seinen Kampf umproblematische Änderungen des UrheberrechtsFood- & WeinblogBefootechttp://befootec.deBJR Le Bouquethttps://bjrlebouquet.comYe Olde Kitchenhttps://yeoldekitchen.com/TagebuchbloggerHMBL https://hmbl.blog/Frau Nessyhttp://fraunessy.vanessagiese.de/Russische Provinzhttps://russischeprovinz.wordpress.comSport120 Minutenhttp://120minuten.netDembowski ermittelthttp://www.dembowski-ermittelt.de/Kristina Vogelhttps://www.facebook.com/KristinaVogelCyclist/NachhaltigkeitLouisa Dellerthttps://www.louisadellert.com/Medwatchhttps://medwatch.de/blog/Wo ist der Moritzhttps://www.woistdermoritz.de/Themen- & Nischen-BlogsAugen Geradeaushttps://augengeradeaus.netRetrospektivenhttp://retrospektiven.art/Truck Onlinehttps://truckonline.de/blog/HeimatblogDeichdeernhttps://deichdeern.comHofhuhnhttp://blog.hofhuhn.deKohlenpodhttp://kohlenpod.dePodcastGästeliste Geisterbahnhttp://gaestelistegeisterbahn.deGo for it!https://carolinepreuss.de/category/podcast/Macchiavelli https://www1.wdr.de/mediathek/audio/cosmo/machiavelli/machiavelli-106.htmlInstagramAlexander Gerst (Astro Alex)https://www.instagram.com/astro_alex_esa/News WGhttps://www.instagram.com/news_wg/Kilian Schönbergerhttps://www.instagram.com/kilianschoenberger/TwitterRobin Alexanderhttps://twitter.com/robinalexander_Natalie Gramshttps://twitter.com/nataliegramsSophie Passmannhttps://twitter.com/sophiepassmannHashtag#KunstgeschichteAlsBrotbelag#SexOderWeihnachtsmarkt#wirsindmehrSocial Media-Präsenz einer CelebrityDieter Bohlen auf Instagramhttps://www.instagram.com/dieterbohlen/?hl=deJan Josef Liefers auf Instagramhttps://www.instagram.com/janjosefliefers/Barbara Schöneberger im WebradioBarbaradio.deMarkenbotschafterVreni Frosthttps://www.neverever.meLuise Liebthttp://luiseliebt.de/The Skinny and the Curvy Onehttps://theskinnyandthecurvyone.com/