Von Derma-Cosmetics bis zum natürlichen Botox: Das sind die 5 wichtigen Beautytrends für 2018 (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Nach Aktivkohle in Gesichtsmasken und verspiegelten Fingernägelnsetzt die Beautybranche 2018 auf Vitamin-Booster und die Erkenntnisseder Wissenschaft. Das hat auch die Cosmoprof Bologna gezeigt, diegrößte Fachmesse für den professionellen Beauty-Sektor (15.-19.März). QVC Beautyexpertin Isabell Hendrichs war vor Ort und hat fünfTrends mitgebracht, die die Branche 2018 bewegen - und auch für dendeutschen Markt überzeugen."Glass Skin" - das fast gläsern wirkende Puppengesicht: Was beiFrauen in Korea derzeit für Furore sorgt, ist in Deutschland längstnoch kein Beauty-Trend. Wer hierzulande nach dem perfekten Glowstrebt, setzt - mithilfe von Highlighter und Co. - eher auf einestrahlende, leicht sonnengeküsste Haut. Das zeigt: So unterschiedlichdie weltweiten Schönheitsideale, so unterschiedlich muss auch dasAngebot an Beautyprodukten gestaltet sein. Isabell Hendrichs,Director Buying Beauty & Health bei QVC, entscheidet sich auf ihrenweltweiten Messebesuchen deswegen ganz bewusst für Produkte, die zuden Bedürfnissen und Anforderungen der deutschen Frauen (und Männer)passen. Schließlich ist auch die persönliche Pflege- undProduktberatung ein wesentlicher Aspekt, für den QVC Kunden dasUnternehmen schätzen."Der Markt wird regelrecht überschwemmt von neuenBeautyprodukten," sagt Isabell Hendrichs, die für QVC auf der ganzenWelt Trends im Beautysektor aufspürt und bewertet. "Verbrauchernfällt es dadurch immer schwerer, das für sie passende Produkt zufinden. Deswegen wählen wir bei QVC bewusst aus und bieten unserenKunden ein selektiertes Angebot an exklusiven und hochwertigenArtikeln, deren Anwendung wir in den Live-Shows, im Webshop und demQVC Beauty Blog detailliert erklären. Nicht jeder Trend eignet sicheben auch für jede Frau oder jeden Mann."Trend 1: Active Beauty - schön von innen und außen"Building Beauty from the Inside-Out" ist das Motto desActive-Beauty-Trends, der einer klaren Lebenseinstellung folgt:Stärke dein Inneres, um auch nach außen hin zu strahlen. Deswegenverbinden die entsprechenden Produkte häufig Nutrition (Ernährung)und Pflege. So bietet beispielsweise die Marke Hairfinity klassischePflegeprodukte wie Shampoos zur äußeren Anwendung in Kombination mitNahrungsergänzungsmitteln an. Diese liefern zusätzlich wichtigeVitamine, Mineralien und Nährstoffe für gesundes Haar.Trend 2: Derma-Cosmetics - Pflege trifft MedizinBei Derma-Cosmetics handelt es sich um Hautpflegeprodukte, dieihren Ursprung im Bereich der Medizin haben. Häufig sind bekannteDermatologen an der Entwicklung dieser sogenannten "Doctor Brands"beteiligt. Eine derartige Kombination von medizinischer Pflege undKosmetik verfolgt etwa die Marke SBT (Sensitive Biology Therapy), dieab April 2018 bei QVC erhältlich sein wird. Die SBT-Produkteaktivieren die Hautzellen, damit diese auf natürlichem Weg mehrAnti-Aging-Moleküle wie Kollagen, Elastin und Hyaluronsäureproduzieren können.Trend 3: Colour-Cosmetics mit pflegendem MehrwertProdukte aus dem Bereich Colour-Cosmetics sollen nicht nur Farbeins Gesicht zaubern, sondern zusätzlich auch die Haut pflegen undstraffen. Ziel ist es, die Ausstrahlung zu verbessern - für einenstrahlenden Glow. Dabei geht der Trend hin zu natürlichenInhaltsstoffen. Ein Beispiel hierfür ist das Glow Tonic der MarkePixie. Ginseng, Aloe Vera, Fruktose und Glycolsäure helfen, die Hautzu straffen und entfernen abgestorbene Hautzellen.Trend 4: Natürliches Botox - cremen statt spritzenWie der Name schon vermuten lässt, kommt natürliches Botox ohneSpritze und somit ohne schmerzhaften Besuch beim Beauty Doc aus.Grundlage dieser Hautpflegeprodukte sind natürliche Inhaltsstoffe wieParakresse (Spilanthol) oder Biotulin. Letzteres ist eine Kombinationaus Hyaluron, Extrakt aus der Silberhaargraswurzel und Panthenol.Eingesetzt im Anti-Falten-Serum von Dr. Prümmer hilft es etwa,kleinere Mimikfältchen sichtbar zu reduzieren.Trend 5: Beauty Tools - das Kosmetikstudio für zu Hause2018 ist auch das Jahr der Beauty Tools, die dem KosmetikstudioKonkurrenz machen. Ob Microneedling oder Microdermabrasion - mit deninnovativen Geräten lassen sich Hautbehandlungen ganz einfach auchZuhause durchführen. So regt etwa der Microneedling-Beautyroller vonBioscience durch die Punktierung der Haut mit microfeinen Nadeln dieNeubildung von Hautzellen an. Wie ein hauterneuerndes Peeling wirktdie Philips Visacare Prestige Mikrodermabrasion. Das Gerät verfügtüber Kristallpartikel am Aufsatz, die abgestorbene Hautschüppchenentfernen. 