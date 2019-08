Köln (ots) -Was tun, wenn der Hund an der Leine zerrt, jede Begegnung mit anderenVierbeinern zum Alptraum wird und der gemeinsame Alltag für Hund undHalter mehr Stress als Spaß bedeutet? Hundecoach AndreasOhligschläger kennt Antworten auf viele dieser Fragen und hilft abdem 12. August beim "Hunde verstehen!" im WDR Fernsehen."Häufig führen Inkonsequenz und übermäßige Fürsorge zuMissverständnissen. Viele Hundebesitzer wirken auf ihre Vierbeinervöllig unberechenbar - und umgekehrt. Genau das führt immer wieder zuKonflikten und Problemen", weiß Andreas Ohligschläger aus seinerlangjährigen Erfahrung als Hundecoach und Betreiber einerHundetagesstätte in Eschweiler bei Aachen.Hundecoach Andreas Ohligschläger weiß, wie Hunde tickenIn der neuen WDR-Sendung "Hunde verstehen!" ist Andreas Ohligschlägerin Nordrhein-Westfalen unterwegs und unterstützt Hundehalter, ihreHunde richtig zu verstehen und Probleme wieder in den Griff zubekommen.In der ersten Folge besucht er Anja aus Dortmund, deren FranzösischeBulldogge "Pascha" sie und ihren Alltag dominiert. Mit derUnterstützung von Andreas Ohligschläger möchte Anja das wiederändern. In Folge zwei reist der Hundecoach in die Eifel zuHovawart-Rüde Jack, der seine Halterin Manuela so stark kontrolliert,dass sie sich in Haus und Garten nicht mehr frei bewegen kann.Redaktion: Gina GössSendehinweis: "Hunde verstehen! - Mit Andreas Ohligschläger" amMontag, 12.08.2019 und 19.08.2019, 22.10-22.40 Uhr im WDR Fernsehen.Ab Donnerstag, 08.08.2019, stehen die Folgen 1 & 2 im Vorführraum derWDR Presselounge zu Rezensionszwecken zur Verfügung.Fotos finden Sie unter ARD-Foto.dePressekontakt:Carla SchmidtWDR KommunikationTelefon 0221 220 7124carla-johanna.schmidt@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell