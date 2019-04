Von der Dachsanierung bis zur Ökostromlieferung, das Gesamtkonzept zur Solarenergie

Hamburg (ots) - Die DEB Deutsche Energie Beratung GmbH errichtetseit Jahren sehr erfolgreich Photovoltaik-Großanlagen. Dasmittelständische Unternehmen aus Hamburg verkauft sie komplett oderparzelliert an Privatkunden, Firmen und institutionelle Anleger. Siebietet einen Komplett-Service an. Während der gesamten Betriebsdauervon 40 oder mehr Jahren übernimmt die DEB die Verwaltung, Wartung,Versicherung und Reinigung der Anlagen. Für die Installation werdenDachflächen ab 1000 m² gepachtet. Großen Wert wird dabei auf einelange Laufzeit gelegt. Die Pachtzeit beträgt mindestens 30 Jahre, mitOption auf Verlängerung. Meist müssen die Dächer für die Errichtungder Anlage saniert werden. Asbestkontaminiertes Eternit wird durchneue, stabile Aluminium- oder Stahlbleche ersetzt. In den letztenJahren hat DEB ca. 250.000 qm Dächer saniert. Das kommt denEigentümern und der Umwelt zu Gute. Die Käufer einer DEB Solaranlagehaben erhebliche steuerliche Vorteile und erzielen durch dieDirektvermarktung des Stroms einen Mehrertrag von bis zu 2 Ct /Kilowattstunde, das liegt 18 - 24% über den im EEG verankerten,staatlichen Garantien. Damit ergibt sich ein Ertrag von 7% nachBetriebskosten und der Gesetzgeber garantiert für 20 Jahre denStromabnahmepreis. Da die Mindestinvestitionssumme ca. EUR 50.000,-beträgt, bedeutet das natürlich auch, dass der Kauf einer Solaranlagenur für eine eingeschränkte Klientel möglich ist.Aus diesem Grund hat die DEB-Gruppe beschlossen, ihr Angebotstrategisch zu erweitern und die EDEG, die Erste Deutsche EnergieGenossenschaft eG gegründet. Sie bietet eine Investition in PVbereits ab EUR 2.500,- an. Die Mindestdauer der Mitgliedschaft in derGenossenschaft beträgt nur 3 Jahre (plus lfd. Jahr). Und eineMitgliedschaft lohnt sich, bei einem Festzins von 3% und ab dem 3.Jahr 3,5%. Zusätzlich erhält jedes Mitglied eine Gewinnbeteiligung anden Überschüssen. Die EDEG verfügt über ein besonders überzeugendesSicherheitskonzept. Allein das deutsche Genossenschaftsrechtgarantiert Investorensicherheiten, wie wohl keine andereInvestitionsform. Hinzu kommen die Sicherheiten des EEG und einevollständige Besicherung in Höhe von mindestens 130% durchhochwertige PV-Module. Diese Sicherheitsarchitektur sprichtrisikoaverse Anleger jeder Vermögensstruktur an und ist auchinteressant, mittelfristig größere Summen zu "parken", alsAlternative zu Sichteinlagen oder mittelfristigen Festgeldkonten beiBanken.Die DEB lässt es nicht mit dem Bau von Photovoltaikanlagenbewenden. Am 09. Februar 2019 hat die DEVG Deutsche EnergieVersorgung GmbH nach zweijähriger Vorbereitungszeit die Zulassung alsEnergieversorger erhalten. DEVG vermarktet den selbsterzeugten Stromund rundet das Gesamtkonzept der Unternehmensgruppe ab. Die DEVG istsozusagen der hauseigene Energieversorger, über die der regenerativerzeugte Strom am deutschen Markt direkt an den Endkunden verkauftwird. Wenn die Sonne nicht scheint wird der Reststrombedarf vonNordgröön Energie GmbH aus Schleswig-Holstein abgedeckt. AuchNordgröön ist ein unabhängiger Stromproduzent, der ausschließlichStrom aus regenerativen Energiequellen, wie Wind-, Wasserkraft undBiomasse erzeugt und sich für eine saubere Energiewende einsetzt. DieDEVG bezieht keinen Strom von der Leipziger Strombörse. "Ökostrom"der von dort kommt stammt nur zu 20-30% aus regenerativen Quellen undder Rest kommt aus Kohle- oder Kernkraftwerken. Durch den Erwerbeines CO2 - Zertifikates wird daraus "echter Ökostrom gezaubert". DieDEVG-Kunden können sicher sein, regionalen Strom zu beziehen, der zu100% aus erneuerbaren Energien gewonnen wurde. Durch den Bezug vonDEVG-Strom verändern sich die Zusammensetzung des deutschen Stromseeshin zu mehr Nachhaltigkeit. Für jeden DEVG-Neukunden wird außerdemüber "Plant for the Planet" ein Baum gepflanzt.Bei dem Gesamtkonzept der DEB-Unternehmensgruppe sind alleBeteiligten auf der Gewinnerseite. Sie sorgen für ganz erheblicheCO2-Einsparungen und unterstützen eine unabhängige, dezentrale,klima- und umweltschonende Energieversorgung. Dafür steht dieDEB-Unternehmensgruppe und ihr ist es wichtig, einen Beitrag zurschnellen Umsetzung der Energiewende zu leisten.Pressekontakt:Deutsche Energie Beratung GmbHOve Burmeister 040-60003336Burmeister@deb24.comPappelallee 2822089 Hamburgwww.deb24.comOriginal-Content von: DEB Deutsche Energie Beratung GmbH, übermittelt durch news aktuell