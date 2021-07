Von Cathie Wood-Aktien bis Bitcoin: 3 explosive Strategien, um finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen

Der amerikanische Traum mag für verschiedene Menschen unterschiedliche Dinge bedeuten, aber der Wunsch, reich zu werden und finanzielle Freiheit zu erlangen, bleibt wahrscheinlich ziemlich zentral dabei. Die Verwirklichung des Traums mag in vielen Fällen leichter gesagt als getan sein, aber die Anwendung gut informierter und kalkulierter Investmentstrategien kann zusätzliche Wege zum Erfolg eröffnen, die dich in eine bessere Position versetzen, deine Ziele zu erreichen.

Zur Feier des Jahres haben sich drei The Motley Fool-Mitarbeiter mit Investmentstrategien zu Wort gemeldet, die dich auf den Weg zur finanziellen Unabhängigkeit und zum guten Leben bringen können. Lies weiter, um zu erfahren, warum sie denken, dass das Verstehen und Umsetzen dieser Investieren-Ansätze dich schlauer, glücklicher und reicher machen kann.

Halte Ausschau nach innovativen Unternehmen, die an der Schwelle zu großen Trends stehen

Keith Noonan: Cathie Wood und die von ihr geleitete Firma ARK Invest sind mit einem besonderen Ansatz in Verbindung gebracht worden, der darauf abzielt, innovative Unternehmen zu finden, die sich in der Frühphase befinden, um von weitreichenden, revolutionären Trends zu profitieren. Diese Art von Strategie ist nicht für jeden geeignet, aber sie hat das Potenzial, unglaubliche Ergebnisse zu liefern.

ARK konzentriert sich auf Unternehmen aus dem Tech-Bereich und angrenzenden Branchen. Während eine zu starke Konzentration auf einen einzigen Sektor zusätzliche Risikofaktoren mit sich bringt, ist es auch plausibel zu sagen, dass Technologie noch nie so einflussreich war – und dass sie in Zukunft wahrscheinlich noch einflussreicher werden wird. Technologie beeinflusst so ziemlich jede Branche unter der Sonne und das macht den Sektor zu einem großartigen Ausgangspunkt für Investoren, die explosives Wachstum suchen.

Bedenke, dass es bei ARKs massiver Wette auf Tesla nicht nur um eine Revolution im Bereich der Automobile geht. Wood und ihr Team sehen auch das Potenzial, dass die Batterie- und autonomen Fahrtechnologien revolutionäre Auswirkungen auf eine Vielzahl von anderen Branchen haben werden.

Es ist wichtig, die allgemeine Strategie von Cathie Wood mit dem Verständnis anzugehen, dass es einige Höhen und Tiefen geben wird. In den ersten paar Monaten des Jahres 2021 konnten die Investoren Wood und ARK Invest nicht genug loben. Dann begann der Markt, sich von wachstumsabhängigen Technologiewerten in wertorientierte Wiedereröffnungswerte zu drehen, und Skeptiker tauchten auf und riefen „Ich habe es dir ja gesagt.“ Nun, viele Wachstumsaktien sind in letzter Zeit auf neue Höchststände gestiegen. So ist das nun mal.

Die Volatilität der Märkte und die Rotationen der Investoren haben normalerweise einen größeren Einfluss auf die Performance von wachstumsabhängigen Innovatoren. Wenn die Bedingungen zu deinen Gunsten arbeiten, kannst du dich wie ein Genie fühlen. Wenn das nicht der Fall ist, kann es leicht sein, die besseren Zeiten zu vergessen und sich zu fragen, warum du von einigen deiner Picks überhaupt so begeistert warst. Deshalb ist es wichtig, eine langfristige Perspektive zu haben.

Deine großen Gewinner werden in der Regel deine Verlierer mehr als wettmachen. Im schlimmsten Fall kann der Aktienkurs eines Unternehmens auf 0 US-Dollar fallen – was einen 100 %igen Verlust deiner Investition bedeutet. In der Zwischenzeit können innovative Unternehmen, die weiterhin Gewinne liefern und ihre Branchen prägen, ihre Bewertungen um ein Vielfaches ansteigen sehen.

Finanzielle Unabhängigkeit ist zum Greifen nah, wenn du auf die richtigen Unternehmen setzt und ihnen etwas Zeit gibst, um zu wachsen.

Schulden… zumindest für disziplinierte, geduldige Investoren

James Brumley: Lass mich vorwegnehmen, dass diese Strategie nicht für jeden geeignet ist. Für disziplinierte Investoren, die aufkeimende große Trends identifizieren können, können gehebelte börsengehandelte Fonds oder gehebelte Investmentfonds einem Portfolio jedoch wirklich eine gewisse Feuerkraft verleihen.

Diese Fonds bewegen sich mit oder gegen einen Index oder Sektor. Sie bewegen sich nur viel schneller. Der ProShares UltraPro S&P 500 Fund (WKN:A0RP39), zum Beispiel, steigt 3 % für jedes 1 % Gewinn des S&P 500-Index (WKN: A0AET0). Es gibt auch gehebelte Fonds, die steigen, wenn ein Index fällt, wie der ProShares Ultrapro Short QQQ (WKN:A2PLEN). Er gewinnt dreimal so viel, wie der Nasdaq 100 verliert. Es gibt sogar sektorbasierte gehebelte Fonds. Der Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares (WKN:A1C1G7) zum Beispiel vergrößert jede Bewegung der Halbleiteraktien um das Dreifache.

Sie klingen großartig, aber es gibt eine dunkle Kehrseite dieser gehebelten Fonds: Sie bewegen sich genauso schnell gegen dich, wie sie sich zu deinen Gunsten bewegen. Du kannst es dir wirklich nicht leisten, mit ihnen falsch zu liegen… zumindest nicht für sehr lange.

Das Problem ist, dass die meisten Investoren, die ich gesehen habe, die börsengehandelten Fonds zu aggressiv eingesetzt haben und auf kurzfristige Schwankungen spekuliert haben, anstatt auf einen großen Trend zu setzen. Wenn du sparsam damit umgehst und deine Kauf-/Verkaufsentscheidungen eher auf Fundamentaldaten als auf Schlagzeilen stützt, können sich die zusätzlichen Gewinne wirklich summieren.

Schock und Ehrfurcht trotz der Schwächen

Daniel Foelber: Kryptowährungen sind eine aufstrebende Anlageklasse, die vor Potenzial nur so strotzt. Aber dieses Potenzial geht mit einer irritierenden Menge an Volatilität einher, die auf stark gegensätzliche Meinungen und die Schwierigkeit zurückzuführen ist, etwas zu bewerten, das in vielerlei Hinsicht eine völlig neue Erfindung ist.

Charlie Munger, der stellvertretende Vorsitzende von Berkshire Hathaway, sagte, dass „die Computerwissenschaft hinter Bitcoin (WKN:BTCEUR) ein großer Triumph des menschlichen Geistes ist.“ Im selben Interview 2019 sagte er: „Ich halte das ganze Geschäft [mit Bitcoin] für unsozial, dumm und unmoralisch.“ Munger sieht nicht die Notwendigkeit für Bitcoin in einer Wirtschaft, die bereits eine stabile Währung wie den US-Dollar hat.

Im Gegensatz dazu hält Cathie Wood Bitcoin für eine der besten Ideen der Firma für das nächste Jahrzehnt. Wood und ihr Team sehen Bitcoin in der Rolle eines weltweit anerkannten Wertspeichers mit einem begrenzten Angebot, das als Absicherung gegen Inflation dienen könnte, insbesondere in instabilen Volkswirtschaften. Zusätzlich zu Bitcoin hat ARK über 1 Milliarde US-Dollar in Coinbase (WKN:A2QP7J) investiert, der führenden US-Krypto-Depotstelle und -Börse, in der Überzeugung, dass Bitcoin weiter an Anerkennung im Mainstream gewinnen wird.

Selbst nach seinem jüngsten Einbruch bleibt Bitcoin die am besten performende Anlageklasse des letzten Jahrzehnts. Die Investoren, die daran interessiert sind, vom Ausverkauf der Kryptowährungen zu profitieren, sind wahrscheinlich mehr daran interessiert, wohin sich der Vermögenswert entwickelt, nicht wo er war. Die große Hürde, die Bitcoin in den letzten Jahren genommen hat, ist die institutionelle Akzeptanz, sei es, dass Tesla Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptiert, dass Investmentbanken Finanzprodukte anbieten, die an Bitcoin gekoppelt sind, dass Unternehmen wie Square und PayPal Bitcoin in ihren Bilanzen führen oder dass akkreditierte Investoren wie Wood, Ray Dalio und Bill Miller ihren Kopf für Bitcoin hinhalten.

Am Ende des Tages hat Munger absolut Recht, dass Bitcoin eine Ware ist, die keinen inneren Wert hat. Er ist nur so wertvoll, wie wir ihn wahrnehmen. Das ist es, was Bitcoin riskant, aber auch faszinierend macht. Im Vergleich dazu hat Ethereum (WKN:A2YY6X) viel mehr Funktionalität. Von Smart Contracts über nicht-fungible Tokens (NFTs) bis hin zu dezentralen Anwendungen hat Ethereum das Potenzial, Finanzprodukte auf seiner Blockchain zu hosten – ein Konzept, das die Finanzindustrie stören könnte.

Erhöhte Akzeptanz, ein verbesserter Ruf, eine ellenlange Liste von Anwendungsfällen und ein günstigerer Preis waren einige der Gründe, warum ich mich letztendlich für Bitcoin und Ethereum entschieden habe. In diesem Zusammenhang gefällt mir auch, dass Institutionen wie BlockFi und jetzt Coinbase beträchtliche Zinssätze auf Kryptowährungsanlagen zahlen. Kombiniere einen Zinssatz von 4 % oder mehr mit einer potenziell paradigmenverändernden Technologie und das ist eine Investition im Schock-und-Awe-Stil, die in den nächsten zehn Jahren einige explosive Gewinne erzielen könnte.

Der Artikel Von Cathie Wood-Aktien bis Bitcoin: 3 explosive Strategien, um finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel stellt die Meinung des Verfassers dar, der mit der "offiziellen" Empfehlungsposition eines Motley Fool Premium-Beratungsdienstes nicht übereinstimmen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - sogar eine eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

John Mackey, CEO von Whole Foods Market, einer Amazon-Tochter, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool. Dieser Artikel wurde von Daniel Foelber, James Brumley und Keith Noonan auf Englisch verfasst und am 04.07.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Amazon, Berkshire Hathaway (B-Aktien), Bitcoin, Netflix, PayPal Holdings, Square und Tesla. The Motley Fool empfiehlt die folgenden Optionen: long Januar 2022 $1.920 Calls auf Amazon, long Januar 2022 $75 Calls auf PayPal Holdings, long Januar 2023 $200 Calls auf Berkshire Hathaway (B-Aktien), short Januar 2022 $1.940 Calls auf Amazon, short Januar 2023 $200 Puts auf Berkshire Hathaway (B-Aktien), und short Januar 2023 $265 Calls auf Berkshire Hathaway (B-Aktien).

Motley Fool Deutschland 2021