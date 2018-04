Von Brunsbüttel bis nach Oberstdorf - Flüssiggasversorger PROGAS sichert mit starker Infrastruktur deutschlandweit die Versorgung der Verbraucher

Dortmund (ots) - Flüssiggas ist ein vielseitiges undleistungsstarkes Produkt, das vielfältige Einsatzmöglichkeiteneröffnet. Das Dortmunder Unternehmen PROGAS, einer der führendenFlüssiggasversorger in Deutschland, zeichnet sich unter anderem inpunkto Service, Kundennähe sowie einer ausgeprägten Beratungs- undProduktqualität aus.Um eine besonders hohe Sicherheit bei der Versorgungsicherzustellen, bevorratet PROGAS stets hohe Mengen an Flüssiggasund verfügt über ein flächendeckendes Versorgungsnetz mit 300Mitarbeitern, 17 Flüssiggas-Lägern und starken Logistikpartnern. DasFlüssiggas bezieht PROGAS zu einerseits aus einheimischenRaffinerien, und zwar als Nebenprodukt bei der Verarbeitung vonRohöl, andererseits als natürlich vorkommenden Rohstoff vonGasfeldern aus der Nordsee.Über das Nordsee Gas Terminal in Brunsbüttel gelangt dasPROGAS-Flüssiggas auf dem Weg von den Bohrinseln zu den Verbrauchernerstmals aufs deutsche Festland. Seit über 30 Jahren ist der NordseeGas Terminal eine wichtige Schnittstelle in der PROGAS-Logistikkette.Im großen Tiefkalt-Behälter lagert das Flüssiggas bei -42 GradCelsius. 40 Prozent des Flüssiggases Propan, das PROGAS vertreibt,kommt über die Nordsee direkt zum Terminal in Brunsbüttel. Einzweiter Umschlagsterminal nur für Binnenschiffe liegt imnordrhein-westfälischen Duisburg am Rhein.Nach dem Stopp in dem Umschlagsterminal gelangt das Flüssiggas zueinem der vielen Flüssiggaslager von PROGAS. Über das ganze Landverteilt, sorgen die 17 Läger dafür, dass den privaten Haushalten,Gewerbekunden, Autogas-Tankstellen, Flaschengas-Vertriebsstellen undauch Kommunen nicht das Flüssiggas ausgeht. Mehrmals in der Wochebeliefern Eisenbahnkesselwagen die großen Lager mit Flüssiggas. Eskommen auch Lieferungen direkt aus heimischen Raffinerien dazu.Das ankommende Flüssiggas wird einer Eingangskontrolle unterzogenund in die großen Lagerbehälter gefüllt. Von dort aus wird esabhängig vom Bedarf entweder in Flaschen oder in die Tankwagen derGemeinschaftsspedition Transgas abgefüllt. Bei der Flaschenfüllungpacken die Mitarbeiter bei jedem Arbeitsschritt selbst mit an. DieAbfertigung der Tanklastwagen hingegen überwachen sie oft nur undrechnen die Flüssiggasmengen ab. Dazu messen moderne Durchflusszählerbei der Betankung die präzisen Mengen an Flüssiggas, die in die TKWströmen. Diese Anlagen sind zum größten Teil automatisiert, dieTKW-Fahrer brauchen im Idealfall nur die Schläuche ankuppeln, dieFüllmenge bestimmen und auf den Startknopf drücken. Alle zweieinhalbMinuten ertönt das Summen des Totmannschalters, den die Fahrerbetätigen müssen, um zu signalisieren, dass sie alles unter Kontrollehaben.Von den PROGAS-Lägern gelangt das Flüssiggas in handelsüblichenMengen zu den Verbrauchern in ganz Deutschland und hat vonBrunsbüttel an der Nordsee bis zur südlichsten Gemeinde Oberstdorf imAllgäu eine Strecke von mindestens 900 Kilometern zurückgelegt.Das Handelsunternehmen PROGAS, einer der führendenFlüssiggasversorger in Deutschland und selbst DVFG-Mitglied,vertreibt mit 300 Mitarbeitern die Flüssiggase Propan und Butan anprivate und gewerbliche Kunden sowie an öffentliche Einrichtungen.Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1949, der Hauptsitz befindetsich in Dortmund. In Deutschland hat PROGAS ein flächendeckendesVertriebsnetz errichtet. Besonderen Wert legt das mittelständischeUnternehmen dabei auf die persönliche Nähe zu seinen Kunden. Rund 70Mitarbeiter im Außendienst stehen ihnen als persönlicheAnsprechpartner zur Seite.Pressekontakt:Zilla Medienagentur GmbH,Telefon: 02 31/2 22 44 60,E-Mail: info@zilla.deOriginal-Content von: PROGAS, übermittelt durch news aktuell