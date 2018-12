Von Borneo bis Panama - die Reisetrends 2019

Düsseldorf (ots) - Explorer Fernreisen stellt dieTop-Destinationen fürs nächste Jahr vorDas Jahr 2018 neigt sich dem Ende entgegen und erste Gedanken anden nächsten Urlaub kommen auf. Wer von exotischeren Zielen alsSpanien oder Italien träumt, sollte jetzt aufpassen: ExplorerFernreisen verrät, welche Orte 2019 Trend werden.Unterwegs im unbekannten AfrikaAfrika ist nicht nur Südafrika: Immer größerer Beliebtheiterfreuen sich die Geheimtipps Botswana und Simbabwe mit ihrer nahezuunberührten afrikanischen Wildnis. Bei Pirschfahrten durchNationalparks und Wildreservate lässt sich die außergewöhnliche Tier-und Pflanzenwelt bewundern - so zum Beispiel im Chobe Nationalparkmit der größten Elefantenpopulation der Welt. Aber auch dasvielfältige Ökosystem des Okavango Deltas, die beeindruckendenViktoriafälle sowie die uralten Granithügel in den Matobo-Bergenmachen Explorers Abenteuer-Safari "Botswana & Simbabwe Rendezvous"während Ihrer Rundreise durch Botswana und Simbabwe zu einem Erlebnisder besonderen Art.Naturschutz hautnah erlebenNeben der Tierbeobachtung steht auch der Ökotourismus 2019 weitoben auf der Trendliste. Das Hauptziel dabei: Flora und Faunaschützen und gleichzeitig für Touristen erlebbar machen. Imindonesischen Kalimantan auf der Insel Borneo ist das bereitsmöglich: Bei der Explorer-Privattour "Zu Gast bei den Orang-Utans"besuchen Reisende ein Aufzucht- und Auswilderungszentrum für dieAffen-Babys sowie ein Aufforstungsgebiet für den bedrohten Regenwald.Eine Bootsfahrt auf dem Sekonyer Fluss und die Übernachtung auf einemhölzernen Hausboot garantieren ein naturnahes, authentisches Erlebnisin der atemberaubenden Landschaft Indonesiens.Faszinierende Kontraste in MittelamerikaBei einem Besuch in Panama kommen 2019 sowohl Kultur- als auchStrandliebhaber voll auf ihre Kosten. Die Hauptstadt des Landes,Panama-City, feiert mit unzähligen Ausstellungen,Musikveranstaltungen und Mitmach-Aktionen den 500. Geburtstag ihrerkolonialen Gründung. Die pulsierende Metropole mit demarchitektonisch einzigartigen, künstlichen Panama-Kanal bildet dabeieinen faszinierenden Kontrast zu den unberührten Sandstränden unddichten Urwäldern des Landes. Bei Explorers Kleingruppentour"Höhepunkte Panamas" lernen Reisende im Jubiläumsjahr alle Facettendieses spannenden Landes kennen.Orient für AbenteurerVom Wüstensand verwehte, endlose Landschaften, historische Stättenvergangener Epochen und prähistorische Felsformationen - Jordanienbeeindruckt schon rein optisch. Doch das Land im Herzen des MittlerenOstens ist besonders unter Aktivurlaubern beliebt. Eine aufregendeJeep-Tour durch die legendäre Wüste Wadi Rum, schweißtreibendesCanyoning zum Toten Meer und ein Tagesausflug zur malerischenFelsenstadt Petra machen die Explorer-Tour "Jordanien aktiv erleben"zu einem Must-do für Jordanien-Besucher.Über Explorer FernreisenDie Explorer Fernreisen GmbH blickt zurück auf rund fünferfolgreiche Jahrzehnte als Veranstalter individueller Fernreisen.Gegründet als Afrika-Experte verkauft Explorer Fernreisen heute proJahr 60.000 Einzelreisen durch Amerika, Asien, Afrika, Ozeanien, denIndischen Ozean und den Orient. Das Unternehmen konzentriert sich an13 Standorten mit rund 100 Mitarbeitern auf die persönliche Beratungseiner Kunden und die Zusammenstellung von Flug-, Übernachtungs- undAusflugsbausteinen zu individuellen Traumreisen. Unter derGeschäftsführung von Rüdiger Berger und Marco Hansen steht ExplorerFernreisen für einen zeitgemäßen nachhaltigen Tourismus, der ebensoWert legt auf die intakte Umwelt der Zielländer und auf den engenKontakt der Touristen zur Bevölkerung vor Ort, wie auf dieUnterstützung sozialer Projekte an den Zielorten. Informationen überdas Unternehmen und das vielseitige Reiseangebot finden Sie unterwww.explorer.de.Pressekontakt:vom stein. agentur für public relations gmbhSabine vom Stein/Svenja WeirichHufergasse 1345239 EssenTel.: 0201/29881-11/-15Fax: 0201/29881-18svs@vom-stein-pr.de/swe@vom-stein-pr.dewww.vom-stein-pr.deOriginal-Content von: Explorer Fernreisen, übermittelt durch news aktuell