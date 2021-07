Von Börse zum Anfassen und einem gefüllten Einkaufswagen

Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, vielleicht erinnern Sie sich noch an meine Kolumne kurz vor Ostern, in der ich erzählte, wie meine größere Tochter Emma den „Börse-Alltags-Test“ mit den sogenannten Vermögensaufbau-Champions in der Theorie machte. Sie war damals sehr beeindruckt, wie jeder sich mit einem Metro-Einkauf und anschließendem McDonald´s-Besuch dem Thema...