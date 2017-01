Von der Blüte auf den Tisch / D.I.B. zeigt Leistungsspektrum der deutschen Imkerei auf Grüner Woche (FOTO)

Wachtberg (ots) -Unter dem Motto "Von der Blüte auf den Tisch - Wir liefern Gutesaus Natur und Region für Ihr gesundes Frühstück" beteiligt sich derDeutsche Imkerbund e.V. (D.I.B.) zum 17. Mal an der InternationalenGrünen Woche, die am Freitag auf dem Berliner Messegelände startet.Fachleute des größten europäischen Verbandes der Bienenhalterinformieren zehn Tage lang im ErlebnisBauernhof (Halle 3.2) überBienen, die Imkerei und natürlich das Naturprodukt Honig.Deutschland steht beim Honigverzehr an der Weltspitze. Rund einKilo des wertvollen Bienenproduktes isst jeder von uns jährlich, sagtdas statistische Bundesamt. Daher ist Honig auf fast jedemFrühstückstisch zu finden. "Leider können nur ca. 20 Prozent desInlandsbedarfes mit heimischem Honig gedeckt werden," sagt BarbaraLöwer, Geschäftsführerin des D.I.B. 80 Prozent, ca. 80.000 bis 90.000Tonnen, werden jährlich nach Deutschland importiert, hauptsächlichaus Südamerika und China. Diese Honige, meist Mischungen, sind vorallem in den Regalen der Discounter und vieler Supermärkte zu finden.Aber regionale Produkte spielen heute bei vielen Verbrauchernwieder eine große Rolle. Rund die Hälfte der deutschen Honigerntewird ins Imker-Honigglas des Deutschen Imkerbundes abgefüllt und als"Echter Deutscher Honig" überwiegend ab Hof, auf dem Wochenmarkt oderin Fachgeschäften verkauft.Honig vom Imker direkt aus der Region mit seinen nach Sorte, Lage,Jahreszeit und Jahrgang vielfältigen Geschmacksnuancen erfreut sichgroßer Beliebtheit und auch Supermärkte nehmen zunehmend "EchtenDeutschen Honig" in ihre Produktpalette auf.Die Marke wurde 1925 von der Imkerschaft ins Leben gerufen. 1926kam das erste Imker-Honigglas auf den Markt. Barbara Löwer weiß: "Esgibt auf dem nationalen Lebensmittelmarkt kaum ein Warenzeichen, dassich seit über neun Jahrzehnten so erfolgreich behaupten konnte.Unsere Marke kennen fast 50 Prozent der Verbraucher als regionalesPremiumprodukt mit geprüfter Qualität. Bis heute hat es sein Aussehennur wenig geändert und dadurch einen hohen Wiedererkennungswert." Wiedas Bienenprodukt ins Glas kommt, dass zeigt der D.I.B. in diesemJahr an seinem Informationsstand auf der Messe. Und natürlich darfauch gekostet werden.Derzeit hat der Verband rund 109.000 Mitglieder, die ca. 750.000Bienenvölker halten. B. Löwer sagt: "Auch wenn es seit 2008 einenerfreulichen, regelrechten Boom in der Imkerei gibt und sich sehrviele Menschen jeden Alters dafür interessieren, so existieren aucheine Reihe von Problemen. Dazu gehört zum Beispiel der Nahrungsmangelfür Blüten bestäubende Insekten vor allem in den Sommermonaten. Hierkann jeder Einzelne von uns dazu beitragen, dass sich die Situationverbessert."Das ist auch ein wichtiger Punkt, warum der D.I.B. auf der IGWvertreten ist. Löwer: "Unser Präsident Peter Maske und ich treffenuns in Berlin mit zahlreichen Vertretern aus der Politik, derLandwirtschaft und anderer Organisationen zu Gesprächen, in ersterLinie, um etwas für unsere Bienen zu erreichen."Wichtig ist dabei der Aspekt der Bestäubung. Durch diekleinstrukturierte Imkerei in Deutschland und die Präsenz derBienenhaltung in der Fläche wird die flächendeckende Bestäubung vonWild- und Kulturpflanzen gesichert und ein volkswirtschaftlicherNutzen in Milliardenhöhe erzielt. Daher zählt die Honigbiene nebenRind und Schwein zu den drei wichtigsten landwirtschaftlichenNutztieren."Das dies weiter so bleibt und Bienen überall guteLebensbedingungen finden, dafür haben wir klare Positionen in Bezugauf die zukünftige Agrarpolitik, den Pflanzenschutz und dieHonigqualität, die wir mit unseren Gesprächspartnern diskutierenwollen," so Löwer.Imkerei auf der MesseIm ErlebnisBauernhof wird es auf der Bühne wieder ein Interviewzum Thema Bienen und Honig geben und in der Showküche lecker mit"Echtem Deutschen Honig" gekocht. Auch können vor allem die jüngerenMessebesucher bei den Führungen ins lebende Bienenvolk sehen und dieKönigin suchen.Wer noch mehr über die Bienenhaltung erfahren möchte, wird auch inanderen Ausstellungshallen fündig. Die Imker-Landesverbände Berlinund Brandenburg präsentieren sich in Halle 26 und die FreieUniversität Berlin in Halle 23 a. Ein besonderer Anziehungspunkt wirdsicherlich auch ein alter restaurierter Bienenwanderwagen sein, dender Deutsche Bauernverlag in Halle 2.2 präsentiert. Darüber hinausgibt es in den verschiedenen Länderhallen Imkerstände, an welchenHonigliebhaber das gute Naturprodukt aus der Region kaufen können.Pressekontakt:Petra Friedrich, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,dib.presse@t-online.de, Tel. 0228/9329218 o. 0163/2732547Original-Content von: Deutscher Imkerbund e. V., übermittelt durch news aktuell