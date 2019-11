Weitere Suchergebnisse zu "Bauer":

Finanztrends Video zu Bauer



mehr >

Mainz (ots) - Zwei Beiträge zum Thema "Landwirtschaft" bringt das SWR Fernsehenam Mittwoch, 11. Dezember 2019: Ab 20:15 Uhr beleuchtet eine Reportage aus derReihe "betrifft" das Thema "Ethik oder Etikettenschwindel? Biofleisch zwischenTierwohl und Trittbrettfahrern". Ab 21 Uhr treten in der Reihe "Bauer gesucht"Bewerber*innen für die Nachfolge auf einem Büffelhof auf der Schwäbischen Alban.Was steckt hinter dem Label "Biofleisch"? Statistisch gesehen isst jede(r)Deutsche 60 Kilogramm Fleisch pro Jahr. Das sind alle zwölf Monate 750 MillionenTiere! Viele geben gerne mehr Geld für Biofleisch aus, weil sie hoffen, dassdiese Tiere eher artgerecht als konventionell gehalten werden. Dochunzulängliche EU-Verordnungen lassen den Bio-Fleischproduzenten so vieleSpielräume, dass Haltungsbedingungen und Schlachtung ihrer Tiere sich nur wenigvom Konventionellen unterscheiden. Aber weil man für das Label "Bio" höherePreise verlangen kann, sind längst Trittbrettfahrer unterwegs, denen eine hoheRendite wichtig ist. Der Film von Sigrid Born war am 20. Mai 2019 bereits als"Story im Ersten" zu sehen.Bauer gesucht für einen WasserbüffelhofViele Landwirte wissen nicht, wie es mit ihrem Hof weitergehen soll. Auf deranderen Seite stehen Menschen bereit, die nichts lieber täten, als ihren eigenenBauernhof zu betreiben. Dennoch scheitern viele Hofübergaben. "Bauer gesucht!"will Bea und Willi Wolf helfen, passende Nachfolger für ihren biologischbewirtschafteten Wasserbüffelhof mit 300 Tieren auf der Schwäbischen Alb zufinden. Zwei Bewerber treten nacheinander an: Tom Löfgen, einHobby-Wasserbüffelbauer aus Belgien, der sich vergrößern möchte, und dieProfi-Reiter Bernhard und Rebecca, die ein neues Zuhause für ihre 70 Pferdesuchen. Beim Probearbeiten wollen sie ihr Können als würdige Nachfolger*innenunter Beweis stellen. Gleichzeitig prüfen sie, ob der Hof ihren Vorstellungenentspricht. Wem wird Willi Wolf sein Lebenswerk übergeben?Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter:http://swr.li/biofleischFotos auf ARD-foto.de.Nach der Ausstrahlung sind die Filme auf https://www.ardmediathek.de/swr/ zusehen.Pressekontakt: Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929 32755,sibylle.schreckenberger@SWR.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7169/4453194OTS: SWR - SüdwestrundfunkOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell