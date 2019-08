Unterföhring (ots) - Kaum einer kennt das Leben bei "Promi BigBrother" besser: Schauspielerin Jenny Elvers (47) wird "Promi BigBrother"-Expertin im "SAT.1-Frühstücksfernsehen" (montags bisfreitags, täglich live, ab 5:30 Uhr). Ab Freitag, 9. August, wirdJenny Elvers zwei Wochen lang jeden Morgen die prominenten Bewohnerund das aktuelle Geschehen in Deutschlands härtester Herbergeanalysieren und kommentieren.Jenny Elvers war 2013 in der ersten Staffel selbst Bewohnerin bei"Promi Big Brother". Ohne eine einzige Nominierungsstimme ihrerMitbewohner sicherte sich Jenny auch bei den Zuschauern schnell dieFavoritenrolle: die SAT.1-Zuschauer wählten die Schauspielerin imFinale mit überragenden 71,48 Prozent zur ersten "Promi BigBrother"-Gewinnerin Deutschlands."SAT.1-Fühstücksfernsehen" mit "Promi Big Brother"-Expertin JennyElvers - ab 9. August, montags bis freitags, ab 5:30 Uhr, täglichlive in SAT.1."Promi Big Brother" ab Freitag, 9. August, um 20:15 Uhr, täglichlive in SAT.1.Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentKevin KörberTel. +49 [89] 9507-1187Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.comBildredaktionSusi LindlbauerTel. +49 [30] 3198-80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell