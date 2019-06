Potsdam (ots) - Um mehr junge Frauen für eine Karriere in derDigitalbranche zu begeistern, sind noch einige Anstrengungennotwendig. Denn exzellent ausgebildete IT-Fachkräfte sind überallgesucht. Das Hasso-Plattner-Institut (HPI) vergibt an besondersleistungsstarke und engagierte Informatik-Studentinnen zehnReisestipendien für die renommierte "European Women in Technology" inAmsterdam. Mit mehr als 4.000 Besuchern zählt die Fachkonferenz, diedieses Jahr am 26. und 27. November stattfindet, zu den größtenMessen Europas für Frauen in der Tech-Branche. Die Bewerbung ist biszum 27. September möglich. Weitere Informationen zur Konferenz undzur Bewerbung unter: http://bit.ly/europeanwomenintechnology.Die Konferenz zieht Führungskräfte und IT-Expertinnen aus ganzEuropa an und bietet Frauen im Technologiesektor eine Plattform, umWissen, Erfahrungen und Visionen auszutauschen und sich zu vernetzen.Mehr als 200 internationale Speaker teilen in mehr als 100 Sessionsihr Expertenwissen und geben Einblicke in neue Forschungs- undArbeitsfelder. An beiden Konferenztagen können die Teilnehmerinnendarüber hinaus auch ihre Soft Skills, u. a. in den Bereichen Führungund Potenzialentfaltung, trainieren und verbessern.Die "European Women in Technology" ist Teil der Women in TechWorld Series: Weitere Konferenzen finden in London, Dublin, imSilicon Valley und in Kapstadt statt.Bewerbung für das StipendiumDie Bewerberin muss zum Zeitpunkt der Veranstaltung im November2019 eingeschriebene Bachelor- oder Masterstudentin an einerdeutschsprachigen Universität sein.Alle Bewerberinnen werden am 14. Oktober zu einem Kennenlern- undNetzwerktag ans HPI eingeladen. Die Auswahl und Bekanntgabe derStipendiatinnen erfolgt im Anschluss an den Netzwerktag.Kurzprofil Hasso-Plattner-InstitutDas Hasso-Plattner-Institut (HPI) in Potsdam ist Deutschlandsuniversitäres Exzellenz-Zentrum für Digital Engineering(https://hpi.de). Mit dem Bachelorstudiengang "IT-SystemsEngineering" bietet die gemeinsame Digital-Engineering-Fakultät desHPI und der Universität Potsdam ein deutschlandweit einmaliges undbesonders praxisnahes ingenieurwissenschaftliches Informatikstudiuman, das von derzeit rund 500 Studierenden genutzt wird. In den vierMasterstudiengängen "IT-Systems Engineering", "Digital Health", "DataEngineering" und "Cybersecurity" können darauf aufbauend eigeneForschungsschwerpunkte gesetzt werden. Bei den CHE-Hochschulrankingsbelegt das HPI stets Spitzenplätze. Die HPI School of DesignThinking, Europas erste Innovationsschule für Studenten nach demVorbild der Stanforder d.school, bietet jährlich 240 Plätze für einZusatzstudium an. Derzeit sind am HPI 15 Professoren und über 50weitere Gastprofessoren, Lehrbeauftragte und Dozenten tätig. Esbetreibt exzellente universitäre Forschung - in seinenIT-Fachgebieten, aber auch in der HPI Research School für Doktorandenmit ihren Forschungsaußenstellen in Kapstadt, Haifa und Nanjing.Schwerpunkt der HPI-Lehre und -Forschung sind die Grundlagen undAnwendungen großer, hoch komplexer und vernetzter IT-Systeme. Hinzukommt das Entwickeln und Erforschen nutzerorientierter Innovationenfür alle Lebensbereiche.Pressekontakt:presse@hpi.deChristiane Rosenbach, Tel. 0331 5509-119, christiane.rosenbach@hpi.deund Betina-Ulrike Thamm, Tel. 0331 5509-175, betina.thamm@hpi.deOriginal-Content von: HPI Hasso-Plattner-Institut, übermittelt durch news aktuell