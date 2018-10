Von Berlin bis München: Falsche Verkehrswegeplanung führt zu Lieferstaus im Onlinehandel

Berlin (ots) - Selbst wenn die Anzahl der Paketsendungen durch denOnlinehandel sich verdoppelt, führt das nicht zwangsläufig zumVerkehrsinfarkt. Eine Untersuchung der Ballungsräume Hamburg, Berlin,Frankfurt, Düsseldorf und München im Auftrag des BundesverbandesE-Commerce und Versandhandel e.V. (bevh) zeigt, dass die Lieferungenvon Onlinebestellungen nur einen marginalen Anteil am Verkehreinnehmen: Im Mittel sind es nur 0,1 Prozent des Verkehrs proQuadratkilometer. Doch der entlastende Effekt einer Bündelung vondurchschnittlich 150-170 Paketen pro Lieferfahrzeug wird durch einStraßennetz ohne planerische Berücksichtigung von Zustellverkehrenzunichte gemacht. Darunter leidet nicht zuletzt auch der stationäreEinzelhandel, der für einen vier Mal so hohen Anteil anLieferverkehren im Straßenbild steht.Der Großteil der untersuchten Verkehrsströme entfällterwartungsgemäß auf den Individualverkehr. Dessen Anteil schwankt,unter anderem infolge der unterschiedlichen Bevölkerungsdichte in denuntersuchten Städten, geringfügig zwischen 98 und etwas über 99Prozent. An zweiter Stelle folgt die Belieferung des Einzelhandels,die für 0,4 bis 1 Prozent der Verkehre in den Ballungsräumen steht.Demgegenüber werden durch Lieferungen des Onlinehandels anVerbraucher lediglich rund 0,1 Prozent der Verkehre proQuadratkilometer verursacht. In keiner der untersuchten Städtebeträgt dieser Wert mehr als 0,14 Prozent desGesamtverkehrsaufkommens. Dabei ist Berlin der Spitzenreiter. Indiese Zahlen sind die Retoursendungen bereits eingerechnet.Christoph Wenk-Fischer, Hauptgeschäftsführer des bevh, forderteinen verkehrspolitischen Neustart in der Diskussion um denvermeintlichen Lieferkollaps: "Obwohl oft etwas anderes behauptetwird: Der Einfluss des E-Commerce auf die Verkehrsdichte in deutschenGroßstädten ist marginal. Auch an Spitzentagen im Weihnachtsgeschäft.Er kann sogar helfen, den Individualverkehr zu verringern. Was aberzwingend nötig ist, ist eine Quartiersplanung, die konsequent durchLieferzonen eine Zustellung ohne Behinderung des Verkehrs möglichmacht."Im Rahmen der Untersuchung hat die auf Kurier-, Express-, Paket-und Postzustellung spezialisierte Hamburger Unternehmensberatung MRUGmbH im Auftrag des bevh die Bestellungen aus den genanntenBallungsräumen und die dadurch entstehenden Lieferverkehre mit demgesamten Straßenverkehr und einzelnen Segmenten verglichen. Als einVerkehr wird eine abgeschlossene Fahrt betrachtet - im Fall desB2C-Lieferverkehrs also von der Abfahrt bis zur Rückkehr insZustellzentrum.Eine im Januar veröffentlichte Vorstudie hatte am Beispiel derHansestadt Hamburg erstmals gezeigt, dass die täglicheVerkehrsbelastung deutlich stärker von B2B-Lieferverkehren fürstationären Einzelhandel und Gastronomie beeinflusst wird, als vonPaketlieferungen aus dem Onlinehandel an Endkunden. Dies bestätigtsich für alle untersuchten Ballungsräume:Während die Verkehrsdichte - gemessen als Zahl der Verkehre proTag und Quadratkilometer - in den vier untersuchten Städten erheblichvariiert (Berlin: 1.402, Frankfurt: 1.487, Düsseldorf: 2.268 undMünchen: 3.203), schwanken die Anteile der untersuchtenVerkehrsströme nur geringfügig. Insofern ergibt sich insgesamt eineinheitliches Bild in Hinblick auf die Verteilung der Fahrten jeQuadratkilometer in deutschen Großstädten.In absoluten Zahlen gerechnet, steht Berlin mit 1,9 durchOnlinebestellungen ausgelösten Verkehren pro Tag und Quadratkilometeran zweiter Stelle, hinter München mit 2,2 B2C-Lieferverkehren pro Tagund Quadratkilometer. Frankfurt folgt mit 1,4 Verkehren, Düsseldorferweist sich mit 1,3 E-Commerce-induzierten Verkehren pro Tag undQuadratkilometer als Schlusslicht der untersuchten Städte.Der Anteil der durch B2B-Paketlieferungen induzierten Verkehreliegt im Mittel ebenfalls bei knapp 0,1 Prozent. Insgesamt, also B2C+ B2B, liegt der Anteil der Paketlieferverkehre an den Abfahrten proQuadratkilometer und Tag in den untersuchten Städten bei rund 0,2Prozent.Die Daten zeigen, dass die durch den E-Commerce (B2C) ausgelöstenLieferverkehre nur einen äußerst geringen Anteil am Verkehrsaufkommenhaben und diese somit nicht primär ursächlich für die zunehmendangespannte verkehrliche Situation in Großstädten sind.Einfluss von Carsharing & CoCarshharing hat - vergleichbar zu den ursprünglich für Hamburgerhobenen Daten - bei einem geringen Anteil eine relative hoheVarianz. Dies ist unter anderem auf die unterschiedlichen Präsenzenvon Anbietern in den Ballungsräumen zurückzuführen. In Berlin, woKunden auf die größte Flotte an sogenannten Free-Floaternzurückgreifen können (rund 2.500 Fahrzeuge), wird das Angebot amintensivsten genutzt. Während Carsharing in Berlin einen Anteil von0,4 Prozent hat, liegt dieser in den anderen untersuchten Räumen beilediglich 0,1 bis 0,2 Prozent.Die hohen Schwankungen sind zum einen ein Resultat eines starkdivergierenden Nutzugsverhaltens sowie unterschiedlicherwirtschaftlicher Rahmenbedingungen, aber auch der Struktur der Städte(wie beispielsweise deren Bevölkerungsdichte).StudiendesignDie Abfahrten je Quadratkilometer in den vier Städten wurdenentsprechend den seinerzeit für Hamburg berechneten Daten erarbeitet.Um darüber hinaus eine hohe Aussagekraft und Aktualität zugewährleisten, wurden, sofern verfügbar, Daten aus dem ersten Quartal2018 genutzt. Für die Studie wurden Verkehre zur Belieferungbesonders verkehrsintensiver Branchen wie dem Einzelhandel,Autowerkstätten, Apotheken sowie den gastronomischen Betriebenherangezogen. 