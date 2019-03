Von der Bad Bank zur Landesbank - Winkelmeier wird BayernLB-Chef

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Chef der bundeseigenen Bad Bank FMS wechselt zur BayernLB: Der 51 Jahre alte Stephan Winkelmeier wird die Leitung der Landesbank spätestens am 1. August übernehmen, wie die BayernLB am Mittwoch mitteilte.



Winkelmeier ist kein Fremder für die Landesbank: Er saß bereits von 2010 bis 2014 im BayernLB-Vorstand, außerdem gehört er dem Aufsichtsrat an. "Er genießt einen hervorragenden fachlichen Ruf, kennt die Bank und kann zügig die Führung übernehmen", erklärte Finanzminister Albert Füracker (CSU).

Winkelmeier wird damit Nachfolger des bereits ausgeschiedenen BayernLB-Chefs Johannes-Jörg Riegler, der sich mit dem Aufsichtsrat nicht auf eine Verlängerung seines Vertrags einigen konnte. Die BayernLB gehört mehrheitlich dem Freistaat Bayern, außerdem sind die bayerischen Sparkassen beteiligt. Auch die FMS hat ihren Sitz in München. Bis Winkelmeier von einem Haus ins andere umzieht, leitet der kommissarische Vorstandsvorsitzende Edgar Zoller die BayernLB.

Der künftige Vorstandsvorsitzende Winkelmeier hat derzeit bei der Bad Bank FMS Wertmanagement noch die gegenteilige Aufgabe des Vorstands einer normalen Bank: Abwickeln statt wachsen. Dort war der Manager in den vergangenen Jahren damit beschäftigt, den verbliebenen Wertpapierbestand der Skandalbank Hypo Real Estate (HRE) zu Geld zu machen. Da die FMS kein Neugeschäft machen darf, schrumpft das Institut jedes Jahr.