Von Backpulver bis Blutpudding / Studie von Brooks zeigt, was Läufer tun würden, um längere Strecken zu laufen

Im Vorfeld der Marathon-Saison hat eine neue,unabhängige Studie* von Brooks aufgezeigt, was Läufer bereit sind zutun, um länger laufen zu können. Deutsche Läufer sind dazu bereit,Gurkenwasser zu trinken (46%), Backpulver zu schlucken (26%),Raupenpilze (20%) oder Blutpudding zu essen (6%) und Hirschpenisweinzu trinken (6%), um durch die zusätzliche Energie weiter und weiterlaufen zu können.Deutsche Läufer geben zu, energiespendende Lebensmittel zu sich zunehmen, bevor sie ihren Lauf antreten. Die Top-Fünf-Nahrungsmittel,die deutsche Läufer essen, sind Bananen (55%), Energieriegel (46%),Joghurt (33%) und Nudeln (24%). Überraschenderweise essen deutscheLäufer auch Pizza (7%) und trinken sogar Kaffee (23%) bevor sielaufen gehen."Ich bin absolut beeindruckt von den Dingen, die Läufer bereitsind zu essen und zu trinken, um länger laufen zu können", sagte Dr.Iki Feil, Sport-Ernährungswissenschaftlerin. "Ich würde jedochniemandem empfehlen, Blutpudding zu essen oder Hirschpeniswein zutrinken, da man sich nach dem Verzehr beim Laufen unwohl fühlenkönnte. Ich würde vor dem Laufen auch keine Nudeln essen, da sie denBlutzuckerspiegel erhöhen und dadurch der Fett-Stoffwechsel gehemmtwird. Dieser sollte jedoch einwandfrei funktionieren, damit du langelaufen kannst. Nudeln sind außerdem schwer verdaulich. Je wenigerdein Magen arbeiten muss, desto mehr Energie hast du zur Verfügung.Eine Banane mindestens zwei Stunden vor dem Lauf zu essen, sorgtjedoch für zusätzliche Energie, um noch weiter und weiter laufen zukönnen."Obwohl Läufer auf der ganzen Welt auf den Verzehr vonunkonventionellen Lebensmitteln schwören, gibt es natürlich aucheinen einfacheren Weg, zusätzliche Energie zu erhalten, um weiter undweiter laufen zu können - das Tragen von "Energize-Laufschuhen". Dazusind 84% der Läufer in Deutschland bereit, wenn die neuen Schuheihnen zusätzliche Energie verleihen würden, um weiter zu laufen."Als Läufer sind wir doch alle auf der Suche nach dem, was uns dasLaufen erleichtert und was uns zusätzliche Energie gibt," sagtBastian Hübschen, Brooks Country Manager DACH. "Während gewisseLebensmittel dir vielleicht ein wenig zusätzliche Energie verleihen,hilft dir der Wechsel zu einem "Energize-Laufschuh" wirklich dabei,längere Laufstrecken zu bewältigen. Viele Jahre lang haben wir imBrooks-Labor daran gearbeitet, einen Weg zu finden, allen Läufernmehr Energie zu verleihen, damit sie weiter und weiter laufen können- und endlich haben wir ihn gefunden. Der Brooks Levitate bietet diehöchste Energierückführung unter den besten Performance-Laufschuhen.Dank unserer DNA-AMP-Mittelsohlentechnologie, die Energie direkt zudir zurückführt, fühlst du dich, als ob du ewig weiter laufenkönntest."*Die unabhängige Forschungsumfrage unter 1.000 deutschen Läufern(Personen, die mindestens einmal pro Woche laufen) zwischen 18 und 65Jahren wurde im Dezember 2017 von SSI durchgeführt.