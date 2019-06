Von Babylon nach Rust - Amigos mit neuer CD bei Andy Borg (FOTO)

Baden-Baden / Rust (ots) -SWR Show "Schlager-Spaß mit Andy Borg" am 27. Juli 2019, 20:15Uhr, SWR Fernsehen / u. a. mit Giovanni Zarella, Monika Martin undKoblenzer KindertanzpaarSchwungvoll geht es zu in der Juliausgabe der SWR Show"Schlager-Spaß mit Andy Borg": Der Moderator und Sänger begrüßt imEuropapark in Rust neben Stars des Schlagers und der Volksmusik - u.a. die Amigos, Giovanni Zarella und Monika Martin - einpreisgekröntes Kindertanzpaar aus Koblenz. Spitzfindige Überlegungenstellt der Stuttgarter Comedian Thomas Fröschle an und derLeinfelden-Echterdinger Club "Belle Moustache" führt Borg in dieBartkultur ein. Zu sehen am Samstag, 27. Juli 2019 um 20:15 Uhr imSWR Fernsehen.Blasmusik aus Bad Wildbad und Hits von den Amigos, Monika Martinu. v. m. Im Juli zu Gast bei Andy Borg sind die "Amigos" mit einerKostprobe aus ihrem neuen Album "Babylon". Außerdem mit dabei: dersympathische Deutsch-Italiener Giovanni Zarella, Ronny Weiland mitseiner volltönenden Bassstimme und 70er-Jahre-Star Tina York.Österreichs charmanter Schlagerimport Monika Martin lädt, wie ihreLandsmänner vom Quartett "Edlseer", zum Mitsingen und -klatschen ein.Schließlich verrät die Schweizer Volksmusikerin Monique wie schönMusik sein kann. Die "Orchestervereinigung Calmbach e. V." aus BadWildbad steuert den flotten Konzertmarsch "Textilaku" bei.Cha-Cha-Cha aus Koblenz, Comedy aus Stuttgart, beeindruckendeBärte aus Leinfelden-E. Seit zwei Jahren sind Sophie Orschlet undNikita Shayevych vom Tanz- und Sportzentrum Mittelrhein e. V. einTanzpaar. Die beiden Neunjährigen aus Koblenz haben bereits eineGoldmedaille im Standard gewonnen und präsentieren im Studio einentemperamentvollen Cha-Cha-Cha. Nach zwei Weltmeistertiteln alsZauberer "Topas" lässt sich der Stuttgarter Thomas Fröschle nun alsComedian augenzwinkernd in die Karten schauen und wartet mitverblüffenden Erkenntnissen auf. Aus dem benachbartenLeinfelden-Echterdingen stimmen die Mitglieder des Clubs "BelleMoustache" eine Hymne an die maskuline Gesichtszierde an und bittenBorg zur Bartprobe.Sendung"Schlager-Spaß mit Andy Borg", 27. Juli, 20:15 Uhr, SWR FernsehenWeitere Informationen unter: http://swr.li/swrfernsehen-schlager-spass-mit-andy-borg-und-amigos-2019Fotos unter www.ARD-foto.dePressekontakt: Grit Krüger, Telefon 07221 929 22285,grit.krueger@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell