Von Börsengängen, Apps und (einfachen) Geschäftsmodellen

Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, große Börsengänge sind immer wieder ein Mega-Ereignis am Aktienmarkt. Keiner kann wohl so gut die Marketing-Maschinerie ankurbeln wie die Amerikaner an der New York Stock Exchange in New York. Vergangene Woche konnten wir das einmal mehr am Beispiel von Snapchat miterleben. Jetzt sagen Sie bitte nicht, dass Sie mit Snapchat bzw. dem Mutterkonzern...