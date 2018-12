Von Arztbesuch über Jobticket bis Zusatzbeitrag: Verbraucherzentrale NRW zeigt, was 2019 Kosten spart

Düsseldorf (ots) - Unterm Strich bringt das Jahr 2019 für (fast)alle mehr Geld. Aber nicht nur höherer Mindestlohn, mehr beimKindergeld und bei Hartz IV oder Rentenerhöhungen werden im neuenJahr ein Plus in die Kassen spülen. "2019 kommt vielmehr ein ganzesKarussell geldwerter Vorteile in Gang", erklärt dieVerbraucherzentrale NRW, die unter www.verbraucherzentrale.nrw/2019alle Änderungen für Verbraucher zusammengefasst hat:Wo Arbeitnehmer besser fahren:Wer den ab 2019 neu zugelassenen Firmenwagen in der Hybrid- oderElektroversion auch privat fährt, muss nur noch 0,5 statt 1 Prozentdes Listenpreises als geldwerten Vorteil versteuern. Mit einemJobticket kann man ab Januar ohne das Finanzamt auf Bus und Bahnabfahren: Die Kostenersparnis der kostenlosen oder verbilligtenFahrkarte muss nicht mehr versteuert werden. Wer sein Dienstfahrradauch privat nutzt, muss ab Januar 2019 den Gewinn nicht mehr mit demFinanzamt teilen. Das gilt sowohl für E-Bikes (mit Geschwindigkeitenbis zu 25 Stundenkilometern) als auch für Fahrräder, die allein durchMuskelkraft gefahren werden.Wie Pflegebedürftige und deren Angehörige entlastet werden:Pflegebedürftigen mit Pflegegrad 4 oder 5 ist es ab Januarautomatisch erlaubt, für Fahrten zum Arzt ein Taxi zu nehmen. Bisherwurden die Fahrtkosten dafür bisher nur auf Antrag und nachvorheriger Genehmigung durch die Krankenkasse übernommen. DieRegelung gilt auch bei Pflegegrad 3, wenn zusätzlich eine dauerhafteingeschränkte Mobilität festgestellt wurde, sowie für Behinderte miteiner außergewöhnlichen Gehbehinderung oder Blinde. Außerdem: Währendeines Kuraufenthalts können Angehörige ihre pflegebedürftigenFamilienmitglieder künftig in der gleichen Einrichtung betreuenlassen, um die Pflege während des Aufenthalts leichtersicherzustellen.Heilsame Rezepte rund um Gesundheit(skosten):Der Zusatzbeitrag der gesetzlichen Krankenkassen musste bisher vomArbeitnehmer allein gezahlt werden. Ab 1. Januar teilen sichArbeitnehmer und Arbeitgeber - wie schon beim allgemeinen Beitrag -die Kosten je zur Hälfte. Bei einem Einkommen von 3.000 Euro machtdas monatlich rund 15 Euro Ersparnis. Die Höhe des Zusatzbeitragslegt jede Krankenkasse individuell fest - eine Reihe senkt diesen zumJahreswechsel.Für Kleinselbstständige gilt ab Januar ein Mindestbeitrag zurgesetzlichen Krankenversicherung von 171 Euro im Monat. Denn ab demJahreswechsel sinkt die sogenannte Mindestbemessungsgrundlage auf1.038,33 Euro. Bisher haben Krankenkassen, unabhängig vomtatsächlichen Verdienst, ein fiktives Monatseinkommen von 2.284 Euroangesetzt - was dann einen Monatsbeitrag von etwa 340 Euro ausmachte,den diese allein schultern mussten.Und Achtung: Gesundheitskarten der ersten Generation mit derKennzeichnung G1 können von Praxen und Krankenhäusern ab Januar 2019nicht mehr eingelesen werden. Nur Gesundheitskarten mit "G2" und"G2.1" funktionieren weiterhin problemlos.Was Mieter wissen müssen:Vermieter dürfen künftig nach einer Modernisierung nur noch achtProzent der Renovierungskosten im Jahr auf ihre Mieter umlegen.Bislang waren es elf Prozent. Dazu kommt eine Kappungsgrenze fürRenovierungen: Pro Quadratmeter dürfen Vermieter höchstens drei Euromehr als vorher verlangen.Was sich sonst noch ändert: www.verbraucherzentrale.nrw/2019Pressekontakt:Dr. Mechthild WinkelmannTel.: 0211/3809101E-Mail: presse@verbraucherzentrale.nrwOriginal-Content von: Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen e.V., übermittelt durch news aktuell