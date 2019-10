Von Advent bis Weihnachten: ein Geschenkefest für Filmfans / FANtastischer Socken-Adventskalender inklusive Kinogutscheinen / Wieder da: Die beliebte CinemaxX Gutscheinbox als Weihnachtsedition (FOTO)

Hamburg (ots) -Joker, Hulk, Spiderman, Captain America, Batman & Co. - erstmaligbietet CinemaxX einen streng limitierten Adventskalender mitMotivsocken, der die Wartezeit bis Weihnachten zu einem filmreifenErlebnis macht. 24 Socken, die von einer Auswahl der größten undbeliebtesten Kinohelden- und Schurken geziert werden, können nichtnur individuell befüllt werden, sondern schmücken im Anschluss auchdie Füße. Natürlich enthält der CinemaxX Socken-Adventskalender auchKinogutscheine sowie zwei extra Überraschungen für Kinofans. Nach demgroßen Erfolg der weihnachtlichen Gutscheinbox im letzten Jahr, kehrtdie limitierte Xmas-Sonderedition zurück und sorgt beim Schenkennicht nur für Freude, sondern auch für weihnachtliche Gefühle. Auchfür kleine Kinofans gibt es in diesem Jahr ein cooles Special untermWeihnachtsbaum: Zu der KlexXi Geschenkbox im weihnachtlichen Lookgibt es das Weihnachts-Hörspiel-Special "Drachen - Ein Geschenk vonNachtschatten" als CD dazu. Den streng limitierten CinemaxXSocken-Adventskalender gibt ab sofort exklusiv im CinemaxXGutscheinshop online zu kaufen. Die CinemaxX Gutscheinbox imXmas-Design sowie das KlexXi Geschenkbox-Special sind ab dem 14.November deutschlandweit in den CinemaxX Kinos sowie onlineerhältlich. Alle Infos zum FANtastischen Socken-Adventskalender sowieden CinemaxX Gutscheinboxen gibt es unter www.cinemaxx.de/xmas2019FANtastisch - ein filmreifer Advent mit dem CinemaxXSocken-AdventskalenderErstmalig und exklusiv im CinemaxX Geschenkshop erhältlich, bietetCinemaxX einen streng limitierten Socken-Adventskalender. Die 24Motivsocken - insgesamt 12 Paar - können nicht nur individuellbefüllt, sondern im Anschluss auch getragen werden. Im CinemaxXOnline-Shop kann zwischen den zwei Größen 39-42 sowie 43-46 gewähltwerden, damit die Motivsocken mit Venom, Ironman, Thor und Co. auchperfekt passen. Verpackt ist der CinemaxX Socken-Adventskalender ineiner weihnachtlichen CinemaxX Geschenkbox und enthält neben denhochwertigen Motivsocken, der Schnur zum Aufhängen, passendenKlammern auch zwei 2D-Kinogutscheine sowie einen Popcorn-Gutscheinund zwei Softdrink-Gutscheine. On top darf sich noch über zweiÜberraschungs-Fanartikel gefreut werden.Ho Ho Ho - die CinemaxX Gutscheinbox im Xmas-LookDie ganzjährig beliebte CinemaxX Gutscheindose Classic gibt esnach dem großen Erfolg im letzten Jahr auch in diesem Jahr imweihnachtlichen Design. Die hochwertigen Geschenkboxen im Look einerFilmdose machen schon beim Auspacken Lust auf den bevorstehendenKinobesuch. Zum Fest der Liebe tummeln sich typisch weihnachtlicheMotive wie Lebkuchenmann, Zuckerstange und Mistelzweig auf derGeschenkdose und machen das Kinogutscheingeschenk so zu einembesonderen Erlebnis.KlexXi Weihachtsgutscheinbox plus HörspielFür kleine Kinofans gibt es in diesem Jahr ein Weihnachtsspecialmit der KlexXi Geschenkbox. Die beliebte KlexXi Gutscheinbox imfröhlich-weihnachtlichen Design enthält on top zu den Kinogutscheinenauch noch das Weihnachts-Hörspiel-Special "Drachen - Ein Geschenk vonNachtschatten" als CD - das perfekte Geschenk für gemütliche Stundenunter dem Weihnachtsbaum, spaßige Kinomomente und leuchtendeKinderaugen.Super flexibel: CinemaxX Gutscheine im Kino oder Online shoppenVor Weihnachten wird es oft hektisch. Gut zu wissen: Die CinemaxXKinos haben auch nach 20 Uhr und an Sonn- und Feiertagen geöffnet, umKurzentschlossene noch mit dem passenden Geschenk zu retten. Zudemkann die Geschenkbox-Vielfalt im Online-Shop rund um die Uhr geshopptwerden. Wer auf den allerletzten Drücker noch ein Geschenk benötigt,dem steht ab dem 13. Dezember das ausdruckbare Gutscheinset imCinemaxX Onlineshop zur Verfügung.Pressekontakt:CinemaxX Holdings GmbHIngrid Breul-Husar040/45068179presse@cinemaxx.comOriginal-Content von: CinemaxX Holdings GmbH, übermittelt durch news aktuell