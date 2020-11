Von Ace Management Getragene Rekordverdächtige 20 Mio. EUR Serie A Finanzierungsrunde für TEHTRIS zur Unterstützung Seiner Expansion in Europa und Seines Kampfes Gegen Cyberangriffe

Paris (ots/PRNewswire) - TEHTRIS, französischer Softwarehersteller von Cyber-Sicherheitslösungen und europäischer Technologieführer im Kampf gegen Cyber-Spionage und Cyber-Sabotage, gibt die erste Finanzierungsrunde von insgesamt 20 Millionen Euro bekannt, an der sich Ace Management, der europäische Marktführer für privates Eigenkapital im Sektor digitale Sicherheit zusammen mit Open CNP, dem Corporate Venture Fund der CNP Versicherung, Nouvelle-Aquitaine Co-Investissement (NACO) und mehreren individuellen Investoren beteiligen.TEHTRIS entwickelt und liefert eine XDR-Plattform (eXtended Detection and Response) zur automatischen Echtzeit-Erkennung und Neutralisierung bekannter und unbekannter digitaler Bedrohungen in Unternehmensinfrastrukturen.Das im Jahre 2010 von Ele?na Poincet und Laurent Oudot (Leiter auf dem Gebiet der betrieblichen bzw. technischen Intelligenz) gegründete Unternehmen TEHTRIS verfügt in Frankreich über mehr als 60 Experten und erlebt seit 2017 ein kräftiges, selbstfinanziertes Wachstum. Sein Ziel besteht in der Stärkung des Vertrauens in das europäische digitale Umfeld durch Bekämpfung aller Formen von Cyberangriffen, wie beispielsweise Datenmissbrauch oder Ransomware.Als Reaktion auf neue, die herkömmlichen Sicherheitslösungen überwindenden Bedrohungen bilden die von den TEHTRIS-Ingenieuren entwickelten Produkte, Algorithmen, Software-Roboter und künstliche Intelligenz den Kern der "TEHTRIS XDR-Plattform". Dank dieser Technologie überwachen TEHTRIS und seine internationalen Partner Millionen von IP-Adressen in mehr als 60 Ländern und analysieren allwöchentlich Milliarden von Ereignissen. Zu den Kunden von TEHTRIS gehören führende Unternehmen in der Industrie, im Ingenieurwesen und in der Dienstleistungsbranche, mit teilweise sensiblen oder sogar kritischen Infrastrukturen. TEHTRIS arbeitet unter anderem auch mit Capgemini Sogeti, Orange CyberDefense und Expleo zusammen."Wir freuen uns über diese Kapitalbeschaffung von 20 Millionen Euro, denn wir können unsere Tätigkeit im Dienste der digitalen Souveränität Europas durch die Stärkung unserer Technik-, Vertriebs- und Marketingteams beschleunigen", erklärt Elena POINCET, Vorstandsvorsitzende von TEHTRIS."Wir geben hiermit bekannt, dass wir zur Unterstützung unserer internationalen Expansion und zur Aufrechterhaltung unseres Wachstums in den nächsten 3 Jahren mehrere Hundert Arbeitsplätze schaffen werden", meint Laurent OUDOT, Leitender technischer Geschäftsführer von TEHTRIS. "Zur Erhöhung der Widerstandskraft von Unternehmen sind allgegenwärtiger Schutz und einheitliche Sicht erforderlich, um stets in der Lage zu sein, das Unbekannte zu bewältigen.""Die Covid-19-Krise macht deutlich, dass die Unternehmen sehr reaktionsfähig sein müssen, um Cyberangriffe intelligent und automatisch zu erkennen. Wir sind sehr stolz darauf, TEHTRIS zu unterstützen, einen europaweit renommierten Technologieführer", fügt Franc?ois Lavaste vom Ace Management hinzu.https://tehtris.com (https://tehtris.com/)https://www.acemanagement.fr/servicepresse@cnp.frcamille.leroux@aquiti.frFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1337618/Oudot_TEHTRIS.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1337625/TEHTRIS.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1337626/Poincet_TEHTRIS.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1337619/TEHTRIS_Logo.jpgOriginal-Content von: TEHTRIS, übermittelt durch news aktuell