Von den 10,3 Millionen landwirtschaftlichen Betrieben in der EU weisen zwei Drittel eine Größe von weniger als 5 ha auf

Luxemburg (ots) - Im Jahr 2016 wurden knapp über 171 MillionenHektar Land in der Europäischen Union (EU) für dielandwirtschaftliche Erzeugung genutzt - rund 40% der gesamtenLandfläche der EU. Es waren rund 10,3 Millionen landwirtschaftlicheBetriebe und Betriebsleiter zu verzeichnen.Trotz ihrer großen Zahl waren die meisten Betriebe in der EUklein' wobei zwei Drittel eine Größe von weniger als 5 Hektar (ha)aufwiesen. Demgegenüber bewirtschafteten 3% der Betriebe in der EUmit einer Größe von 100 ha oder mehr über die Hälfte derlandwirtschaftlich genutzten Fläche der EU.Nur 11% der Betriebsleiter in der EU waren jünger als 40 Jahre,wohingegen ein Drittel (32%) 65 Jahre oder älter war. In Deutschlandwaren 14,6% der Betriebsleiter unter 40 und 8,2% 65 oder älter.Ein Drittel der landwirtschaftlichen Betriebe in der EU befandsich 2016 in Rumänien (33%), ein weiteres Drittel in Polen (14%),Italien (10%, 2013) und Spanien (9%). Der Anteil Deutschlands betrug2,6%.Frankreich nutzte 2016 27,8 Mio. Hektar für landwirtschaftlicheZwecke, was unter allen Mitgliedstaaten die größte Fläche darstellte(16% der gesamten landwirtschaftlich genutzten Fläche in der EU).Weitere 23,2 Mio. Hektar wurden in Spanien bewirtschaftet (14%), 16,7Mio. Hektar im Vereinigten Königreich (10%), 15,2 Mio. Hektar inDeutschland (9%) und 14,4 Mio. Hektar in Polen (8%).Etwa die Hälfte (54%) des in der EU durch die Landwirtschafterzeugten Standardoutputs stammte 2016 von landwirtschaftlichenBetrieben in Frankreich (17%), Deutschland (13%), Italien (12% imJahr 2013) und Spanien (11%). Obwohl Rumänien etwa ein Drittel derlandwirtschaftlichen Betriebe in der EU aufzuweisen hatte, zeichnetedas Land nur für 3,4% des EU-Standardoutputs verantwortlich.Diese von Eurostat, dem statistischen Amt der Europäischen Union,veröffentlichten Informationen sind den vorläufigen Ergebnissen derEU-Betriebsstrukturerhebung 2016 entnommen und stellen die letzteverfügbare Momentaufnahme dar. Diese Erhebung trägt zum besserenVerständnis der Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe in der EUbei, die für die Gemeinsame Agrarpolitik von Bedeutung ist.Vollständige Pressemitteilung (PDF-Version) auf derEurostat-Webseite abrufbar:http://ec.europa.eu/eurostat/news/news-releases.* * * * * * * *Die im Presseportal veröffentlichten Pressemitteilungen stelleneine kleine Auswahl des umfangreichen Bestands an Informationen vonEurostat dar.Das vollständige Informationsangebot von Eurostat ist auf derEurostat-Webseite verfügbar (Pressemitteilungen,Jahresveröffentlichungskalender der Euro-Indikatoren:http://ec.europa.eu/eurostat/news/release-calendar, Online-Datenbank,themenspezifische Rubriken, Metadaten, Datenvisualiserungstools)Folgen Sie uns auf Twitter @EU_Eurostat und besuchen Sie uns aufFacebook: EurostatStatisticsPressekontakt:EUROSTATEurostat Media SupportTelefon: +352 4301 33408eurostat-mediasupport@ec.europa.euOriginal-Content von: EUROSTAT, übermittelt durch news aktuell