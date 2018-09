Vom ersten Schultag an - für Eltern kostenfrei / Auf dem Schulweg und in der Schule gesetzlich unfallversichert

München (ots) - Die Sommerferien in Bayern gehen zu Ende und rund1,7 Millionen Schülerinnen und Schüler machen sich wieder auf den Wegin die Schule. Wichtig für alle Eltern zum Schulbeginn: Vom erstenSchultag an sind Ihre Kinder auf dem Schul- und Heimweg sowie in derSchule gesetzlich unfallversichert. Dies teilen die KommunaleUnfallversicherung Bayern (KUVB) und die Bayerische Landesunfallkasse(Bayer. LUK) mit.Ob Ihr Kind beim Sportunterricht hinfällt, auf dem Schulweg vomFahrrad stürzt oder bei einer Rangelei auf dem Pausenhof verletztwird: Es ist grundsätzlich ein Fall für die gesetzlicheUnfallversicherung. Sie schützt unter anderem Schülerinnen undSchüler, Kinder in Kindertageseinrichtungen und Studierende anHochschulen - und das kostenfrei für die Eltern. Finanziert wird diegesetzliche Schüler-Unfallversicherung aus Steuermitteln.Versichert sind der Weg von und zur Schule, die Teilnahme amUnterricht, die Pausen und sonstige Veranstaltungen der Schule, wiez. B. Ausflüge, Besichtigungen und Wandertage, wenn sie unter derAufsicht von Lehrkräften durchgeführt werden. Auch bei der Teilnahmean einer organisierten Mittagsbetreuung bleiben die Kinderunfallversichert. Nicht versichert ist dagegen die Erledigung vonHausaufgaben im häuslichen Bereich.Versicherungsschutz aus einer HandDie gesetzliche Unfallversicherung übernimmt die Kosten für diemedizinische Behandlung wie Arzt und Krankenhaus, Medikamente undKuren. Bei schweren Unfällen mit dauerhaften Beeinträchtigungenwerden auch Renten gezahlt.Wichtig ist, dass Unfälle schnell der KUVB / Bayer. LUK gemeldetwerden. Das übernimmt normalerweise automatisch die Schule. Wenn sichder Unfall auf dem Schulweg ereignet hat, müssen die Eltern dieSchule verständigen. Der Arzt rechnet dann direkt mit der KUVB /Bayer. LUK ab, die Krankenkassenkarte muss bei einem Schulunfallnicht vorgelegt werden.KUVB und Bayer. LUK sind die gesetzlichenUnfallversicherungsträger für Schülerinnen und Schüler in Bayern.Weitere Informationen rund um die gesetzlicheSchüler-Unfallversicherung gibt es unter www.kuvb.de (Rubrik: Fragenund Antworten / Schüler)Pressekontakt:Referat KommunikationEugen MaierTel. 089 36093 119presse@kuvb.deOriginal-Content von: Kommunale Unfallversicherung Bayern, übermittelt durch news aktuell