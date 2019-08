Unterföhring (ots) -Profi-Coaching für frischgebackene Hundeeltern und ihreSchützlinge: Wenn kleine Racker in den ersten Wochen nach dem Einzugin die neue Familie den Alltag durcheinanderwirbeln, heißt es Einsatzfür Kate Kitchenham und Jochen Bendel. In der neuen, fünfteiligenPrime-Time-Doku-Reihe "Kleine Hunde - Großes Chaos" begleitenVerhaltensbiologin und Hundetrainerin Kate Kitchenham sowieTierexperte und Hundetrainer Jochen Bendel bei SAT.1 GOLD sechsHundebesitzer nebst vierbeinigem Familienzuwachs. "JedesMensch-Hund-Gespann ist einzigartig - deshalb ist es für mich immerwieder eine spannende Herausforderung den Menschen zu zeigen, wie ihrHund die Welt und uns Menschen sieht und wie wir deshalb diesereinzigartigen Hundepersönlichkeit begegnen sollten. Genau diesesVerständnis möchte ich zwischen den Neu-Hundebesitzern und ihrenkleinen Vierbeinen aufbauen und damit den Grundstein für eineharmonische gemeinsame Zukunft legen", beschreibt Kate Kitchenhamihren Einsatz. Und Jochen Bendel ergänzt: "Wenn diese putzeligenkleinen Fellknäule zu Hause einziehen, schmilzt man erstmal dahin.Aber gerade am Anfang ist es wichtig, die Weichen zwischen Mensch undHund richtig zu stellen. Das ist mitunter eine ziemlicheHerausforderung. Mein Job als Hundetrainer ist es, die Besitzer undihre Tiere auf diesem Weg zu begleiten. Und das macht mirunglaublichen Spaß!" SAT.1 GOLD zeigt "Kleine Hunde - Großes Chaos"ab 29. August 2019 immer donnerstags um 20:15 Uhr."Kleine Hunde - Großes Chaos" - ab Donnerstag, 29. August 2019, um20:15 Uhr, neu bei SAT.1 GOLD.Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR Factual & SportsBarbara StefanerTel. +49 89 9507-1128Barbara.Stefaner@ProSiebenSat1.comwww.presse.SAT1Gold.dewww.p7s1-pr.deBildredaktionClarissa SchreinerTel. +49 89 9507-1191Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1 GOLD, übermittelt durch news aktuell