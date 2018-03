Erfurt (ots) - Ein Leben ohne zu altern oder die Unsterblichkeitunserer Gedanken - was wie ferne Zukunftsmusik klingt, ist fürverschiedene Wissenschaftler schon fast Realität. "ERDE ANZUKUNFT"-Moderator Felix Seibert-Daiker geht in der neuen Staffel desWissensmagazins Trends auf den Grund, klärt auf und entwirftZukunftsszenarien, wie sie einmal eintreten könnten. Die neue Staffelzeigt KiKA ab 24. März immer samstags um 20:00 Uhr."ERDE AN ZUKUNFT" - Die Feuerwehr der Zukunft (24.03.2018)Alle zwei bis drei Minuten brennt es in Deutschland. Im Notfallmuss die Feuerwehr in acht Minuten vor Ort sein. Das geht heute nurmit moderner Technik. Die hilft auch, Feuer schneller zu bekämpfenund Feuerwehrmänner und -frauen besser zu schützen. Aber wie siehtdie Zukunft der Feuerwehr aus?"ERDE AN ZUKUNFT" - Park statt Parken - die autofreie Stadt!(31.03.2018)Städte sind heute bis in den letzten Winkel mit Autos zugeparkt,die wertvollen Platz wegnehmen, gerade auch in den Wohngebieten. EineStadt ohne Autos wäre für alle gesünder, lebenswerter undungefährlicher. Aber wie könnte eine autofreie Stadt aussehen undfunktionieren? Tatsächlich gibt es bereits jetzt jede Menge Ideen,denen Felix auf der Spur ist."ERDE AN ZUKUNFT" - Superhelden am Werk! Handwerker der Zukunft(07.04.2018)In Zukunft können Bauleute, Schneiderinnen, Bäcker und alleanderen Handwerker wahrhafte Superkräfte nutzen wie schlaueComputerprogramme für die Planung oder clevere Datenbrillen für dieMontage von Dingen. In manchen Werkstätten werden zukünftig Roboterals Kollegen arbeiten. Gemeinsam mit einem solchem Co-Bot baut FelixMöbel in einer Tischlerei."ERDE AN ZUKUNFT" - Typisch Mädchen, typisch Junge - auch inZukunft?! (14.04.2018)Mädchen und Jungen sind verschieden, oder? Natürlich gibt esanatomische Unterschiede. Aber das war es dann auch schon - sagenzumindest Wissenschaftler, die sich mit den Unterschieden zwischenFrauen und Männern beschäftigen. Neuere Untersuchungen gehen davonaus, dass Männer oder Frauen sich untereinander mehr unterscheidenals beide voneinander."ERDE AN ZUKUNFT" - Ewig leben in der Zukunft? (21.04.2018)Die Menschen von heute leben deutlich länger als noch vor 100Jahren. Das hat vor allem mit besseren Lebensverhältnissen zu tun.Manche Forscher denken weiter: Sie wollen das Altern am besten ganzverhindern. Wie kann der Verschleiß des Körpers gestoppt werden?Brauchen wir dafür künstliche Ersatzteile? Oder werden in Zukunftalle Gedanken eines Menschen unsterblich, als abgespeicherte Datei ineinem Mega-Computer? Felix besucht Wissenschaftler, die an allenFragen rund um das ewige Leben forschen.Die neue Staffel von "ERDE AN ZUKUNFT" (KiKA) läuft ab dem 24.März immer samstags um 20:00 Uhr bei KiKA. Darüber hinaus sind dieFolgen des Wissensmagazins auf kika.de abrufbar. VerantwortlicherRedakteur bei KiKA ist Thomas Miles.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationTelefon: 0361/218-1827eFax: 0361/218-291827Email: kika-presse@kika.dekika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell