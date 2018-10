Vom Tablet zum Tablett - Ray-Kroc-Tag bei McDonald's

Weitere Suchergebnisse zu "McDonald's":

München (ots) - Theorie trifft auf Praxis: Am 5. Oktober helfenalle Verwaltungsmitarbeiter von McDonald's Deutschland für einen Tagin den Restaurants aus.Wer am 5. Oktober einen Termin in der Unternehmenszentrale vonMcDonald's Deutschland plant, sollte am besten umdisponieren. Denn andiesem Tag wird die gesamte Verwaltung die Schreibtische verlassenund die Kollegen in den Restaurants im Service unterstützen. Beimsogenannten Ray-Kroc-Tag, der international als "Founder's Day"bekannt ist, sind Mitarbeiter aus allen Abteilungen desHauptservice-Centers in München dabei - vom Auszubildenden bis zumVorstand. Der Ray-Kroc-Tag findet in diesem Jahr weltweit am 5.Oktober, dem Geburtstag von McDonald's-Gründer Ray Kroc, statt. DasZiel der Aktion: die Verbindung zwischen den Verwaltungsmitarbeiternund ihren Kollegen in den Restaurants und damit natürlich auch zu denGästen zu stärken. Teamwork hat bei McDonald's Tradition: "Niemandvon uns ist alleine so gut, wie wir alle zusammen" - mit diesem Satzbrachte Ray Kroc den Anspruch und die Philosophie des Unternehmensauf den Punkt.Das McTeam gibt alles für den Gast"Mit dem Ray-Kroc-Tag verbinden wir eine klare Botschaft: Erfolgkann man nur gemeinsam erreichen", erläutert Holger Beeck,Vorstandsvorsitzender von McDonald's Deutschland, die Hintergründeder Aktion. "Bei McDonald's arbeiten darum alle Mitarbeiter als einTeam zusammen, egal ob sie in einem unserer knapp 1.500 Restaurantsam Grill stehen oder in unserer Unternehmenszentrale in derIT-Abteilung tätig sind. Denn letztlich haben wir alle eingemeinsames Ziel: unseren Gästen ein optimales Serviceerlebnis zuermöglichen - und dies an jedem Tag und in jedem Restaurant." Mitanderen Worten: Der Ray-Kroc-Tag stärkt den Teamgeist, fördert dasVerständnis für die Anforderungen des Restaurantalltags und gibt denMitarbeitern des Hauptservice-Centers zudem hilfreiche Einblicke,inwiefern sich z.B. neue Konzepte in der Restaurantpraxis anfühlen -etwa im Bereich Digitalisierung oder Individualisierung.Der direkte Austausch zwischen Restaurant- undVerwaltungsmitarbeitern eröffnet auch völlig neue Perspektiven undkann frische Impulse geben. Einen ersten Eindruck geben die "15Dinge, die McDonald's Mitarbeitern ihren Gästen empfehlen." Hierzeigen die Restaurantmitarbeiter, welche Produktvariationen sieselbst am liebsten mögen und nicht nur den Gästen, sondern auch denMitarbeitern der Hauptverwaltung ans Herz legen. Auch auf denSocial-Media-Kanälen wird McDonald's am Ray-Kroc-Tag einige besondereEinblicke geben. So wird der Moderator Simon Gosejohann die Gunst derStunde nutzen und die verlassene Verwaltung vorübergehend übernehmenund anschließend den Vorständen im Restaurant einen Besuch abstatten.Was er hierbei erlebt, kann man auf Instagram und Facebook verfolgen.Neue Servicewelt in den Restaurants der ZukunftBis Ende 2019 sollen fast alle Restaurants in Deutschland auf dasneue Konzept Restaurant der Zukunft umgerüstet sein. Hierzu gehörenneben einem modernen Design, zusätzlichen Spielmöglichkeiten fürKinder und digitalen Angeboten vor allem auch ein optimiertes Küchen-und Bestellsystem. Dadurch können die Gäste viele Produkteindividuell nach ihrem Geschmack anpassen und sich diese sogar an denTisch bringen lassen. Vor diesem Hintergrund liegt beim diesjährigenRay-Kroc-Tag ein spezieller Fokus der Verwaltungsmitarbeiter darauf,diese neue Servicewelt den Gästen näher zu bringen.