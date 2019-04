Vom Sinn eines Strandkorbes / Eigentümer durfte ihn nicht als Balkonmöbel aufstellen (FOTO)

Berlin (ots) -Ein Strandkorb ist nach Überzeugung der Rechtsprechung keinbalkontypisches Sitzmöbel. Wenn ein Nachbar in einerEigentümergemeinschaft dadurch gestört wird, muss der Korb nachAuskunft des Infodienstes Recht und Steuern der LBS wieder entferntwerden. (Amtsgericht Potsdam, Aktenzeichen 31 C 34/17)Der Fall: Die Streitparteien waren Eigentümer eines an der Havelgelegenen Hauses. Vom Balkon des Klägers aus konnte man seitlich aufdie Havel blicken. Als aber der Nachbar einen Strandkorb aufstellte,wurde dieser Blick beeinträchtigt. Die Gemeinschaft beschlossmehrheitlich, dieses Möbel verändere den Gesamteindruck des Objektsnicht. Der Nachbar klagte dagegen. Der große, die Sicht raubendeStrandkorb entspreche nicht dem, was in der Teilungserklärung alszulässig festgelegt sei.Das Urteil: Das Amtsgericht stellte aufgrund von Fotos fest, derStrandkorb sei im konkreten Fall deutlich höher als normaleSitzmöbel, was den Ausblick des Nachbarn "ganz erheblich"beeinträchtigen könne. Typischerweise gehöre solch ein Gegenstand ansMeer, um Sonne und Wind abzuhalten, nicht aber auf einen Balkon imBrandenburgischen. Der Strandkorb musste entfernt werden.Pressekontakt:Dr. Ivonn KappelReferat PresseBundesgeschäftsstelle LandesbausparkassenTel.: 030 20225-5398Fax : 030 20225-5395E-Mail: ivonn.kappel@dsgv.deOriginal-Content von: Bundesgeschäftsstelle Landesbausparkassen (LBS), übermittelt durch news aktuell