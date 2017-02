Baden-Baden (ots) -13. bis 17. Februar, 10:05 Uhr / Fünfteilige Sendereihe: FünfKinder - fünf Länder"SWR2 Tandem" sendet vom 13. bis 17. Februar jeweils um 10:05 Uhr"Schulwege", eine fünfteilige Recherche über die unterschiedlichenGefühle, mit denen der Weg zur Bildung verbunden ist: im Schwarzwald,in Jerusalem, Guatemala, Marseille oder in der Karibik.Gefährliche Schulwege in Guatemala-Stadt und in Marseille Roellalebt auf der Karibikinsel Bequia und muss einen mehrstündigen Wegüber Land und Meer zurücklegen, im abgelegenen SchwarzwalddorfEisenbach liegen Hügel und Wälder auf dem Schulweg. Wenn Drogendealerin der Banlieue von Marseille ganze Viertel bewachen, beginnt derKampf um Bildung direkt vor der Haustür. Und in Guatemala, wo Kinderunterwegs immer wieder Zeugen von Gewaltverbrechen werden, bleibenviele deshalb schon zu Hause. Nicht so der 15-jährige Wilson. Für ihnist der Schulweg ein Weg der Hoffnung. Dennoch verabschiedet er sichmorgens von seiner Mutter mit einem Kuss, denn wer weiß, ob er siewiedersehen wird?Mehr als der Weg von einem Ort zum anderen Dass ein Schulweg nichtnur ein monotoner Weg sein kann, den Kinder täglich laufen müssen,sondern ein Raum voller Unsicherheiten, Gefahren, Ungeduld- oderEinsamkeitsgefühlen, zeigt diese Tour d'horizon quer durch dieKontinente und ihre Gesellschaften. Der Schulweg ist ein Spiegel fürdie Hindernisse, die oftmals zwischen der Kindheit und einer besserenZukunft liegen.Sendetermine "SWR2 Tandem: Schulwege" 13. Februar: Schüsse auf demSchulweg - Schüleralltag in Guatemala (von Andreas Boueke) 14.Februar: Mit Mühe und Not - Mayars Schulweg nach Jerusalem (vonMartina Sabra) 15. Februar: Roellas Ticket in eine bessere Zukunft -ein karibischer Schulweg (von Ina Jackson) 16. Februar: Wer in denWäldern wohnt - Wege in eine Dorfschule im Hochschwarzwald (von MerleHilbk) 17. Februar: Wohntürme und Drogendealer - Ein Schulweg in derBanlieue von Marseille (von Patrick Batarilo)Alle Sendungen zum Nachhören und als Podcast auch auf www.SWR2.de.Honorarfreie Pressefotos zum Herunterladen: www.ARD-Foto.de Audioszum Vorhören für akkreditierte Journalisten: www.presseportal.SWR.dePressekontakt: Oliver Kopitzke, Tel. 07221 929 23854,oliver.kopitzke@SWR.deOriginal-Content von: SWR - S?dwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell