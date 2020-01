Unterföhring (ots) - Wer besser schätzt, gewinnt! Ein Wettrennen zwischen Menschund Tier: Wer kommt schneller ins Ziel? Wie betrunken sind Kölner Karnevalisten?Und wie lange kann ein Fallschirmspringer an den Kufen eines Helikopters hängen?In den neuen Folgen der Samstagabend-Show "Alle gegen Einen", ab 15. Februarlive auf ProSieben, ist Bauchgefühl Trumpf, wenn ein Kandidat gegen die gesamteTV-Nation antritt. Wer schätzt sich reich und ist mit seinem Tipp näher dran amAusgang der ungewöhnlichen und mitunter actionreichen Experimente - der auf sichallein gestellte Kandidat oder die Gemeinschaft der per App abstimmendenZuschauer? Dabei geht es um bis zu 100.000 Euro. Doch nur wer bei der finalenFrage richtigliegt, gewinnt seinen Jackpot: Der Spieler oder einer dermitspielenden Zuschauer, der noch live in der Sendung ausgelost und vonModerator Elton telefonisch überrascht wird. Co-Host bei "Alle gegen Einen" istComedian Bastian Bielendorfer. Außenreporterin ist Rebecca Mir. Mit dabei sindaußerdem wechselnde Promi-Joker.Mitmachen und gewinnen: Alle TV-Zuschauer können ganz einfach per App an derTV-Show teilnehmen und gewinnen: Die "Alle gegen Einen"-App zur Show istkostenfrei im App-Store downloadbar. Weitere Informationen undTeilnahmebedingungen finden Sie auch auf www.alle-gegen-einen.de. Tickets fürdie Live-Shows sind erhältlich unter www.brainpool-tickets.de."Alle gegen Einen", neue Folgen ab Samstag, 15. Februar, live um 20:15 Uhr aufProSieben und auf JoynBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentMichael Benn, Petra DandlTel. +49 89 9507 -1188, -1169Michael.Benn@ProSiebenSat1.comPetra.Dandl@ProSiebenSat1.comBildredaktionJan IslingerTel. +49 89 9507-1175Jan.Islinger@ProSiebenSat1.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/25171/4485667OTS: ProSiebenOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell