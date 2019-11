Berlin/Frankfurt (ots) - Am Freitag ist es endlich soweit, das Netzwerk vonExperten aus Wissenschaft und Praxis, der Schildower Kreis, lädt zur Fachtagung#SK2019 mit der Überschrift "Vom Schaden der Prohibition" nachFrankfurt/a.M.ein. [1]Die Teilnehmer erwartet eine Tagung mit 10 Vorträgen, die aufgrund derhochkarätigen und prominenten Besetzung viele Fachtagungen in den Schattenstellen wird. Das Treffen ist leider ausgebucht. Um so mehr freut sich AndreasVivarelli, drogenpolitischer Sprecher der PIRATEN-Partei Deutschland, dabei zusein:"Die Prohibition hat bereits mehr als 60 Jahre in unserem Land und auf der Weltgewütet. Sie basiert auf Ideologien, die längst wissenschaftlich widerlegt sind.Die Prohibition hat bis heute mehr Opfer gefordert, als die illegalisiertenSubstanzen selbst.Die Überschrift der Tagung sowie die angekündigten Vorträge werden dieSchädlichkeit der Prohibition in vielerlei Hinsicht ausleuchten, weitereArgumente zu Tage fördern, die hoffentlich helfen werden, das längst überfälligeEnde der Repression einzuläuten."Quellen/Fußnoten:[1] #SK2019: http://schildower-kreis.de/tagung/Pressekontakt:Bundespressestelle Bundesgeschäftsstelle,Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitPiratenpartei DeutschlandPflugstraße 9A | 10115 BerlinE-Mail: presse@piratenpartei.deWeb: www.piratenpartei.de/presseTelefon: 030 / 60 98 97 510 Fax: 030 / 60 98 97 519Original-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell