Vom Restaurant zum heimischen Grill: So erfolgreich wirbt BLOCK HOUSE im Ersten

Frankfurt am Main (ots) - Die Restaurantkette BLOCK HOUSE bewirbtüber Werbebuchungen im Ersten seine im Lebensmittelhandelerhältlichen Fleisch- und Grillprodukte - mit deutlichem Erfolg, wieein TV-Tracking der ARD-Werbung SALES & SERVICES (AS&S) zeigt: DieMarke profitiert in den unterschiedlichsten Wirkungsdimensionen vonder emotionalen, aktivierenden Fernsehkampagne.In den Restaurants des Systemgastronomieunternehmens BLOCK HOUSEkommen Fleischfans seit über 50 Jahren auf ihre Kosten. Doch nichtalle Genießer wissen, dass es Fleischspezialitäten und weitereProdukte der Marke auch für zu Hause gibt. Ziel der TV-Kampagne wares deshalb, die Bekanntheit des im Lebensmittelhandel angebotenenSortiments zu erhöhen und die Marktführerschaft im SegmentTiefkühlburger auszubauen.Der Fernsehspot stellte auf sympathische Weise die Verbindungzwischen den BLOCK HOUSE-Familienrestaurants und dem Angebot imLebensmittelhandel her. Das Motiv zeigte zunächst einen Jungen, dersich in einem Restaurant von BLOCK HOUSE auf sein Steak freut - undblendete dann über zum heimischen Grill, wo der Junge zusammen mitseinem Vater die Produkte von BLOCK HOUSE genießt. Die TV-Kampagnewar von April bis Juni 2019 ausschließlich im Ersten zu sehen - inUmfeldern wie der "Viertelstunde vor acht" oder der "Sportschau".Mit Hilfe einer Vorher-Nachher-Messung im Rahmen des AS&STV-Trackings (persönliche bevölkerungsrepräsentative Befragung von1.200 Personen im Alter von 14 bis 69 Jahren) konnten dieAS&S-Forscher zeigen, dass sowohl die Restaurants als auch dieGrillprodukte im Lebensmittelhandel von der TV-Kampagne im Erstenprofitierten: Der emotionale Spot wurde von zwei Dritteln derBefragten positiv bewertet - ein weit überdurchschnittlicher Wert.Viele Teilnehmer äußerten, dass der Spot Appetit mache und Neugierfür die Produkte wecke.Auch die Marke ging deutlich gestärkt aus der TV-Kampagne hervor:Die gestützte Markenbekanntheit von BLOCK HOUSE stieg von 44 auf 51Prozent. Die Kenntnis der Grillprodukte erhöhte sich um 26 Prozent,die Kaufbereitschaft für die BLOCK HOUSE-Produkte stieg sogar um 31Prozent. Die starke Aktivierungskraft der Kampagne offenbarte sichauch online: Während der Kampagne registrierte die Marke 3,3Millionen mehr Google-Suchen als im Vorjahreszeitraum. Besonderserfreulich: Im 2. Quartal 2019 konnte BLOCK HOUSE im SegmentTiefkühlburger die Marktführerschaft von 38 Prozent auf 50 Prozentausbauen.