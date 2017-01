Vom Presslufthammer zum Gehörschaden - wenn die Arbeit krank macht / Neues Video erklärt den Begriff Berufskrankheit

Berlin (ots) - Was ist eigentlich eine Berufskrankheit? Waspassiert, wenn der Verdacht auf eine Berufskrankheit besteht und werkann einen solchen Verdacht melden?Die Antwort auf diese und weitere Fragen gibt ein neues, knappfünfminütiges Erklärvideo der Deutschen GesetzlichenUnfallversicherung. In dem Video werden der Begriff derBerufskrankheit erklärt sowie die Voraussetzungen, die erfüllt seinmüssen, damit eine Erkrankung auch als Berufskrankheit anerkanntwerden kann. Auch das Verwaltungsverfahren von der Verdachtsanzeigebis zur Anerkennung wird beschrieben.Der Erklärfilm "Die Berufskrankheit - was ist das?" steht imInternet unter http://ots.de/3qyNM zur Verfügung. Dort ist ebenfallseine Version mit Untertiteln zu finden. Weitere Informationen rund umdie gesetzliche Unfallversicherung gibt es unter www.dguv.de.Pressekontakt:Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)PressestelleStefan BoltzTel.: 030 288763768Fax: 030 288763771E-Mail: presse@dguv.deOriginal-Content von: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV), übermittelt durch news aktuell