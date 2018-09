Stuttgart (ots) - Der Bedarf ist groß, das Angebot klein: Mitgrößeren baureifen Gewerbe- und Logistikflächen kann die RegionStuttgart nur in sehr begrenztem Maß aufwarten. Um die ausgeprägteFlächenknappheit abzumildern und die Expansion bzw. Neuansiedlung vonUnternehmen in der Region zu erleichtern, hat der PlanungsausschussEckpunkte für ein "Aktionsprogramm Gewerbeflächen" auf Basis desRegionalplans beschlossen. Das Aktionsprogramm nutzt die dem Verbandzur Verfügung stehenden planerischen Handlungsspielräume und bestehtaus mehreren Elementen. Es ist ein wesentlicher Teil der vom Verbandund der Wirtschaftsförderung Region Stuttgart (WRS) gemeinsamvorangetriebenen regionalen Gesamtstrategie zur Förderung desWirtschaftsstandorts.1.300 Hektar sind planerisch ausgewiesen - kurzfristig verfügbarnur sehr wenigInsgesamt gibt es in der Region planerisch gesicherteFlächenreserven und -potenziale von gut 1.300 Hektar. Allerdingsbleibt die tatsächliche Schaffung von Baurecht und die Erschließungdurch die jeweils zuständigen Kommunen häufig aus. Während fürErweiterungsbedarfe kleinerer Unternehmen mit Flächen unter fünfHektar meist noch bedarfsgerechte Angebote im Bestand unterbreitetwerden können, wird es bei Erweiterungen oder Neuansiedlungen mitüber fünf Hektar Flächenbedarf eng. Deshalb prüfen die regionaleWirtschaftsförderung und der Verband Region Stuttgart als Träger derRegionalplanung momentan gemeinsam, wie man die Gemeindeninsbesondere bei der Aktivierung geplanter Flächen unterstützen kann.Ziel ist es dabei, dass den Unternehmen tatsächlich baureife Flächenzur Verfügung stehen. Darüber hinaus prüft der Verband, wo größereregionale Gewerbeschwerpunkte neu ausgewiesen werden können.Information, Beratung und UnterstützungIm Rahmen seiner gesetzlichen Aufgaben berät der Verband dieKommunen bereits heute bei formellen Planungsverfahren. Aufgrund dergemachten Praxiserfahrungen soll dieses Angebot nun vor allem fürKommunen mit größeren Flächenreserven intensiviert werden. Dazuzählen auch gemeinsame Fachveranstaltungen. Derzeit ist eine solcheVeranstaltung zum Thema Flächenaktivierung in Vorbereitung. Darüberhinaus nutzt der Verband seine Netzwerke, um eine leichtere undbeschleunigte Bereitstellung von Gewerbeflächen impartnerschaftlichen Verbund mit den zuständigen Stellen zuunterstützen, sowie um den fachlichen Austausch mit Pla-nungsakteurenaus vergleichbaren europäischen Regionen zu intensivieren.Anreize und ImpulseFlankierend zu den planerischen Aktivitäten wirkt zudem dasKofinanzierungsprogramm 'Wirtschaft und Tourismus' (WUT) desVerbands, mit dem etwa Maßnahmen zur Flächenaktivierung,Akzeptanzsicherung oder Nachverdichtung finanziell gefördert undmodellhaft erprobt werden.Die Regionaldirektorin Dr. Nicola Schelling darauf hin, dass dieentsprechende Datenbasis mit Zahlen "zum absehbaren Bedarf, zuaktuellen Flächenangeboten und zum Realisierungsstand regionalbedeutsamer Gewerbeflächen vorliegt und den Handlungsbedarf für einAktionsprogramm Gewerbeflächen deutlich macht." Allerdings könneBaurecht letztlich nur von den Kommunen geschaffen werden.In der Diskussion ermunterte Jürgen Lenz (CDU) dazu, dasvorgeschlagene Programm "mit Volldampf" voranzutreiben. Lenz weiter:"Das Vorhalten strategischer Standorte für Gewerbeansiedlungen istnotwendig." Er höre von Unternehmen immer wieder die Erwartung, dassein neues Werk innerhalb von zwei Jahren fertig gebaut sein müsse undwies in diesem Zusammenhang auf die Konkurrenz durch Nachbarregionenhin, wo großflächige Standorte verfügbar seien.Dagegen sah Dorothee Kraus-Prause (Grüne) einige Punkte desAktionsprogramms eher kritisch, beispielsweise das Vorhalten vonGewerbeflächen. Sie stellte auch die Frage, ob der Umbruch in derAutomobilbranche wirklich zu einem doppelten Flächenbedarf führe.Kraus-Prause: "Wir müssen den Kommunen die Notwendigkeit einer weiterprosperierenden Region vermitteln, aber auch ihre Probleme bei derUmsetzung beachten."Matthias Hahn (SPD) meldete ebenfalls Zweifel am erwartetenzusätzlichen Flächenbedarf an. Er wies auf den Zusammenhang zurVerkehrssituation hin: "Wenn die Verkehrsinfrastruktur unzureichendist, dann muss eben Geld in die Hand genommen werden, um diese zuverbessern!" Die finanziellen Förderungsmöglichkeiten durch dasWUT-Programm bezeichnete er als "eher marginal".Bei Wilfried Wallbrecht (Freie Wähler) hielt sich "dieBegeisterung für das Aktionsprogramm in Grenzen", gleichwohl sah erunbedingten Handlungsbedarf. Wallbrecht: "Jeder Bürgermeister weißdoch um die Probleme, und er weiß auch, was er zu tun hat." Erverwies auf die mangelnde Akzeptanz in der Bevölkerung und die darausresultierende Skepsis der Gemeinderäte."Auch wir sind uns der Problematik des Mangels an großenGewerbeflächen bewußt", sagte Sebastian Lucke (Linke). Er plädiertedafür, vorhandene aber ungenutzte Gewerbegebiete zu aktivieren stattneue vorzuhalten.Kai Buschmann (FDP) fand das Aktionsprogramm "außerordentlichbegrüßenswert." Es gehe besonders um die Anforderungen derAutoindustrie und deren Zulieferer. Letztlich gehe es aber "um diegesamte Wirtschaftsregion Stuttgart". Deshalb sei es von "zentralerBedeutung, dass das Aktionsprogramm erfolgreich ist."Der Verband Region Stuttgart (www.region-stuttgart.org) arbeitetdaran, die Region Stuttgart mit 179 Kommunen und rund 2,8 MioEinwohnern lebenswert, wirtschaftlich leistungsstark und nachhaltigintakt zu gestalten. Wichtige Themen wie Regionalplanung, Bereichedes Nahverkehrs, regionales Verkehrsmanagement,Regionalverkehrsplanung, Landschaftsplanung, Wirtschafts- undTourismusförderung und Teile der Abfallwirtschaft zählen zu dengesetzlich übertragenen Pflichtaufgaben. Darüber hinaus engagiertsich die Region unter anderem bei regional bedeutsamen Sport- undKulturveranstaltungen. Der Verband arbeitet auch aktiv in deutschenund europäischen Netzwerken mit und beteiligt sich an Wettbewerbenund Projekten zu zentralen Zukunftsthemen. Der Verband RegionStuttgart wurde 1994 durch ein Gesetz des Landes Baden-Württembergins Leben gerufen. Er ist die politische Ebene der Region Stuttgartin Form einer Körperschaft des öffentlichen Rechts. Alle 5 Jahrewählen die Bürgerinnen und Bürger die Regionalversammlung. 