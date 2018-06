Vom Laufrad zum Lebensgefühl / Interaktive Sonderausstellung im Universum® Bremen zeigt die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Fahrrades (FOTO)

Bremen (ots) -Das Fahrrad ist längst zum alltäglichen Begleiter geworden,alleine in Deutschland sind rund 73,5 Millionen Exemplare auf denStraßen unterwegs. Und trotzdem bringt das Gefährt mit den zweiRädern nahezu unzählige Fragen mit sich. Antworten darauf findenkleine und große Rad-Fans ab sofort in der neuen, interaktivenSonderausstellung "BIKE IT - vom Laufrad zum Lebensgefühl" imUniversum® Bremen, die vom 28. Juni 2018 bis zum 5. Mai 2019 zu sehenist. Auf 550 m² bewegen sich die Besucherinnen und Besucher durch dieinzwischen mehr als 200-jährige Geschichte des Fahrrades und erfahrenalles über die historische, gesellschaftliche und technischeEntwicklung des beliebten Fortbewegungsmittels.Historische Fahrräder und interaktive ExponateWie hat sich das Fahrrad im Laufe der Zeit gewandelt und welcheBedeutung hatte es für gesellschaftliche Veränderungen? Über 50originale Fahrrad-Modelle - von den ersten Lauf- und Hochrädern, überBambusräder, bis zu hochmodernen Leichtbaurädern - sowie historischesFilm- und Bildmaterial veranschaulichen die Entwicklung.Interessierte erfahren unter anderem, dass das Fahrrad die Grundlagefür die Erfindung des Autos und sogar des Flugzeugs bildete oder einSymbol für die Gleichberechtigung von Frauen war.Wie für das Universum® üblich, gibt es natürlich auch ganz vielzum Mitmachen und Ausprobieren: An 20 interaktiven Exponaten werdendie technischen Hintergründe rund um das Gefährt erforscht undEinzelteile unter die Lupe genommen. Ein Windkanal simuliert zumBeispiel unterschiedliche Fahrtgeschwindigkeiten. Mit Helm und Brilleausgestattet, spüren die Gäste, wie sich der Fahrtwind anfühlt undwie man sich möglichst windschnittig positionieren kann.Ein autofreies Stadtzentrum oder die Länge des Fahrradwegenetzessind Indikatoren für eine fahrradfreundliche Stadt. Wie unterscheidensich wohl Jerusalem, Ottawa und Neapel von Bremen? Bei einervirtuellen Radtour durch die genannten Städte zeigt sich so mancherUnterschied! An einem weiteren Exponat sind die Besucherinnen undBesucher dazu aufgerufen, zu zweit auf zwei Fahrrädern im gleichenTempo in die Pedale zu treten. Je synchroner die Bewegungen, destoharmonischer klingt die daraus entstehende Musik.Fahrradstadt Bremen: Heute und im Jahr 2040Einer der ersten Radwege in Deutschland oder die Erfindung derFahrradstraße: in puncto Fahrradfreundlichkeit nahm Bremen oft eineVorreiterrolle ein. Wie moderne Stadtentwicklung auch in Zukunftaussehen kann, veranschaulichen Studierende der Hochschule Bremen undder Hochschule für Künste mit ihrem Projekt "Fahrrad-Vision 2040",das ebenfalls in der Sonderausstellung präsentiert wird. Warum nichtüber Knotenpunkten mit besonders hohem VerkehrsaufkommenFahrrad-Hochstraßen errichten oder bestehende Radwege umSchnellbahnen für Fahrräder erweitern?Wer nicht ganz so weit in die Zukunft schauen möchte, erfährteiniges darüber, was Bremen als Fahrradstadt bereits heute ausmacht.Das Alfred-Wegener-Institut aus Bremerhaven präsentiert beispielweiseeinen Prototyp seines "Bionic Bike", dessen Bauprinzip sich anKieselalgen orientiert und das komplett im 3D-Druckverfahrenhergestellt wurde. Porträts von Bremerinnen und Bremern zeigen zudem,wie vielfältig das Fahrrad in der Hansestadt eingesetzt wird und wodie Einheimischen am liebsten mit dem Rad unterwegs sind.Europa-Premiere für die internationale Wanderausstellung"Wir freuen uns, dass wir die Ausstellung erstmals in Deutschlandund sogar zum ersten Mal in Europa zeigen können - und das in einerechten Fahrradstadt", so Dr. Herbert Münder, Geschäftsführer desUniversum® Bremen, bei der Eröffnung der neuen Sonderausstellung."BIKE IT - vom Laufrad zum Lebensgefühl" ist eine internationaleWanderausstellung, die vom Bloomfield Science Museum in Jerusalem(Israel) kuratiert, entworfen und gebaut sowie gemeinsam mit demUniversum®, dem Ingenium - Canada's Museums of Science and Innovationaus Ottawa (Kanada) und der Città della Scienza aus Neapel (Italien)entwickelt wurde. Eine Vielzahl der ausgestellten Fahrrad-Modellesind Leihgaben des Nationalen Fahrradmuseums Velorama aus Nimwegen inden Niederlanden. Nach dem Start in Jerusalem ist das Universum® erstder zweite Standort, an dem die Ausstellung zu sehen ist. Unterstütztwird sie vom Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen sowie der WFBWirtschaftsförderung Bremen GmbH. Zusätzlich war das Projekt "BremenBIKE IT!" als Kooperationspartner beratend tätig.Fahrrad-Parcours und abwechslungsreiches BegleitprogrammBis zum 12. August bietet das Universum® ergänzend ein spannendesSommerferienangebot unter freiem Himmel für alle mutigen Gäste ab 6Jahren an: Im Außenbereich können auf einem Fahrrad-Parcours derbesonderen Art ein paar Runden gedreht werden - zum Beispiel aufeinem Hochrad oder einem Nachbau des allerersten Fahrrades, dersogenannten Draisine. Wagemutige können sogar ein Rad mit verkehrterLenkung testen.Während der gesamten Laufzeit von "BIKE IT" wird es darüber hinausein vielfältiges Begleitprogramm mit Vorträgen und Workshops für einebreite Öffentlichkeit geben. Ab August 2018 können Schulklassenaußerdem Bildungsformate zur Physik des Rades buchen. FortlaufendeInformationen zu allen Angeboten finden sich immer aktuell onlineunter universum-bremen.de.Termin: Die Sonderausstellung "BIKE IT - vom Laufrad zumLebensgefühl" ist vom 28. Juni 2018 bis zum 5. Mai 2019 im Universum®(Wiener Straße 1a, 28359 Bremen) zu sehen. Der Eintritt ist imUniversum®-Ticket enthalten.Pressekontakt:Bastian BullwinkelReferent UnternehmenskommunikationTelefon: +49 (421) 33 46-121E-Mail: b.bullwinkel@universum-bremen.deUniversum Managementges. mbHWiener Straße 1a28359 BremenOriginal-Content von: Universum Managementsges. mbH, übermittelt durch news aktuell