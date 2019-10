Vom Krisenfall zum Vorbild / Parlamentswahlen in Portugal

Berlin/Madrid (GTAI) (ots) - In Portugal finden am Sonntag, den 6.Oktober 2019 Parlamentswahlen statt. Seit 2014 wird das Land voneiner linken Minderheitsregierung unter dem Sozialisten António Costaerfolgreich regiert. "Rückblickend ist dem anfangs kritisiertenLinksbündnis eine erstaunlich stabile Regierungszeit gelungen. DieChancen für eine Wiederwahl sind ziemlich hoch", sagt Oliver Idem,Korrespondent für Spanien und Portugal bei Germany Trade & Invest(GTAI) in Madrid. "Anders als in vielen anderen europäischen Ländernsind rechtspopulistische Parteien bedeutungslos. Die Unzufriedenheitist deutlich geringer, es werden keine emotionalenZuwanderungsdebatten geführt."Für die Jahre 2019 und 2020 wird derzeit ein BIP-Wachstum vonjeweils 1,7 Prozent vorausgesagt. Die Arbeitslosigkeit ist in denletzten Jahren wieder stark gesunken und liegt derzeit bei sechsProzent. "Die Staatsverschuldung liegt jedoch immer noch bei 120Prozent des BIP. Dies ist ein Erbe der Krise, welches Portugal nocheine Weile mit sich tragen wird. Die Tendenz ist aber immerhinrückläufig", so Idem.Die portugiesische Wirtschaft hat derzeit viele Wachstumsmotoren.So wird die Bauwirtschaft vom Wohnungsbau, Sanierungen undInfrastrukturprojekten vorangetrieben. Im Gesundheitssektor stehenneue Krankenhäuser und modernere Ausrüstung im Fokus. "Aufgrund desTrends zum Elektroauto wird der Abbau der Lithiumvorkommen demBergbau künftig einen Schub verleihen", sagt Idem voraus.Portugal zieht zudem seit einigen Jahren erfolgreichHightech-Investitionen an. Einen Schwerpunkt bilden die Vernetzungvon Fahrzeugen und autonomes Fahren. BMW, Bosch, Daimler Trucks &Buses und Volkswagen haben neue Zentren für Forschung und Entwicklunggebaut.Deutsche Unternehmen konnten ihren Handel mit Portugalintensivieren. Die portugiesischen Importe aus Deutschland stiegen im1. Halbjahr 2019 um 7,6 Prozent auf 5,6 Milliarden Euro, während dieportugiesischen Exporte in die Bundesrepublik auf 3,7 Milliarden Euro(+6,4 Prozent) zulegten.Weitere Informationen zu Portugal unter: www.gtai.de/portugalGermany Trade & Invest (GTAI) ist dieWirtschaftsförderungsgesellschaft der Bundesrepublik Deutschland. DieGesellschaft informiert deutsche Unternehmen über Auslandsmärkte,wirbt für den Wirtschafts- und Technologiestandort Deutschland undbegleitet ausländische Unternehmen bei der Ansiedlung in Deutschland.Pressekontakt:Esad FazlicT +49 (0)30 200 099-151esad.fazlic@gtai.comhttp://twitter.com/gtai_dehttp://youtube.com/gtaiOriginal-Content von: Germany Trade & Invest, übermittelt durch news aktuell