München (ots) -- Die Dokumentation zeigt in beeindruckenden Bildern dieBezwingung des anspruchsvollen Felsvorsprungs El Capitan durchden Freikletterer Alex Honnold- Der Aufstieg erfolgte erstmalig ohne die Nutzung eines Seilsoder anderen technischen Hilfsmitteln- National Geographic zeigt die deutsche TV-Premiere am 22. Julium 21.00 UhrJeder Fehler, jede kleinste Unaufmerksamkeit kann den Todbedeuten. Alex Honnold - der wohl beste Freikletterer der aktuellenKletterer-Generation - bereitet sich im Sommer 2017 geistig undkörperlich auf sein bisher gewagtestes Abenteuer vor: Die Begehungder 975 Meter hohen Route "Freerider" am El Capitan - im Alleingangund unter Verzicht auf technische Hilfs- und Sicherungsmittel. Derberüchtigte, fast senkrecht aufgragende Felsvorsprung imYosemite-Nationalpark im US-Bundesstaat Kalifornien, gilt als einesder schwierigsten und gefährlichsten Klettergebiete der Welt undwurde noch nie zuvor ohne Seil oder andere technische Hilfsmittelbezwungen. "Free Solo" lockte im Frühjahr 2019 knapp 210.000 Besucheraus Deutschland und Österreich in die Kinos und zählt damit zu denerfolgreichsten Dokumentationen der letzten Jahre. Nun bringtNational Geographic die mit dem Oscar® ausgezeichnete Dokumentationauf die heimischen Bildschirme. National Geographic präsentiert "FreeSolo" am 22. Juli um 21.00 Uhr als deutsche TV-Premiere.Über "Free Solo""Free Solo" erzählt von den Opfern, die Honnold erbringen muss, umkörperliche Höchstleistungen erzielen zu können und zeigt dieeinschneidenden Rückschläge und Verletzungen, die er auf dem Weg zuseinem Ziel durchstehen musste. Was treibt Honnold an, sein Leben zuriskieren und wie gehen seine Eltern, Freunde und seineLebensgefährtin damit um? Den Dokumentarfilmern Elizabeth ChaiVasarhelyi und Jimmy Chin ("Meru") ist ein hochspannenderKletter-Thriller und ein inspirierendes Porträt gelungen, das denZuschauern emotionale Einblicke in das Leben des Extremsportlersgewährt. Ganz nah dran an ihrem Protagonisten zeigen sie, wie erdurch perfekte Vorbereitung alle Ängste besiegt, um sein unmöglichscheinendes Vorhaben in die Tat umzusetzen. Mit beeindruckendenKamerabildern, gedreht aus schwindelerregenden Perspektiven,ermöglicht "Free Solo" dem Zuschauer, den fesselnden Aufstieg ausnächster Nähe mitzuerleben.Sendetermine:- "Free Solo" am 22. Juli um 21.00 Uhr als deutsche TV-Premiereauf National Geographic- Wahlweise im englischen Original oder der deutschenSynchronfassung- Im Anschluss auch über Sky Go, Sky On Demand, Sky Ticket,EntertainTV, Unitymedia Horizon sowie Vodafone Select und GigaTVverfügbar