Vom Himmel Fernsehen, Hörfunk und Internet übertragen das Konzert vom 3. Adventswochenende (FOTO)

Stuttgart (ots) - Die Weihnachtskonzerte des SWR Vokalensembles sind immer einbesonderes Erlebnis. Die Gaisburger Kirche mit ihren Anklängen an Jugendstil,Neoklassizismus und Neobarock gilt als eine der schönsten in Stuttgart. DerRundfunkchor des SWR gehört zu den internationalen Spitzenensembles unter denProfichören. Seine Weihnachtskonzerte am 14. Dezember 2019 um 20 Uhr und am 15.Dezember um 18 Uhr stehen unter dem Motto "Vom Himmel". Wer sie selbst nichtlive vor Ort erleben kann, hat die Möglichkeit, die Konzerte im Südwestrundfunkbei SWR2, SWRClassic.de und im SWR Fernsehen zu verfolgen.Weihnachtliche Chormusik aus SlowenienMartina Batič, Chefin des Choeur de Radio France, gibt ihr Debüt beim SWRVokalensemble. Passend zur Jahreszeit hat sie weihnachtliche Chormusik aus ihrerslowenischen Heimat ausgewählt: hinreißende Renaissancemotetten aus der Federdes in Slowenien geborenen Jakob Hähnchen, der unter dem Namen Jacobus Gallus zuLebzeiten genauso berühmt war wie sein Zeitgenosse Orlando di Lasso. Dazu neueChorwerke von Damijan Močnik, der für viele professionelle Kammerchöre inSlowenien und Skandinavien komponiert und mit seiner überirdisch schönen,postmodernen Musiksprache bei den internationalen Chorwettbewerben alsGeheimtipp gehandelt wird. Deutschsprachige Weihnachtslieder in aparten Sätzenvon Max Reger schlagen die Brücke in diesem Dialog der Kulturen. DorotheaBossert führt jeweils eine Stunde vor Konzertbeginn in das Programm ein.... geht in die WeltSWRClassic.de streamt das Konzert am Samstag, 14. Dezember 2019 ab 20 Uhr undstellt es im Anschluss als Video on Demand zur Verfügung. Am 3. Advent (15.Dezember 2019) übertragen der Europäischen Rundfunkunion (EBU) angeschlosseneRundfunkanstalten ab 18 Uhr das Konzert live und weltweit im Rahmen des"Christmas Music Day". SWR2 sendet am Freitag, 20. Dezember um 20.04 Uhr im SWR2Abendkonzert in 5.1 Dolby Digital. Und schließlich können die Zuschauerinnen undZuschauer am 4. Advent (Sonntag, 22. Dezember) um 10 Uhr das Konzert im SWRFernsehen erleben. Restkarten sind bei SWR Classic Service unter Tel. 07221 300100 erhältlich.Fotos über www.ARD-Foto.de.Weitere Informationen unter http://swr.li/weihnachtskonzert undwww.SWRClassic.de.