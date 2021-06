Vom Highway zum Laufsteg: Papa John's Papa X Cheddar-Kollaboration präsentiert exklusive Pizzaboten-Uniform

Milton Keynes, England (ots/PRNewswire) - Papa John's International Campus.Kollaborationen sind gerade angesagt, und Papa John's will nicht außen vorstehen und präsentiert daher seine Papa X Cheddar-Kollaboration.Dies ist die erste Food-meets-Fashion-Kollaboration ihrer Art, denn der Pizzagigant hat sich mit einem Augenzwinkern für eine Papa X Cheddar-Kollaboration entschieden und bietet nun eine der modischsten Käsesorten der Welt.Ab dem 1. Juni können Mode- und Pizzafans rund um den Globus zum ersten Mal die neuen, im Rahmen der Zusammenarbeit entwickelten, Cheddar-Pizza und den Pizzafahrer-Look in die Finger bekommen.Die Papa X Cheddar-Kollaboration ist eine Hommage an die Pizzafahrer auf der ganzen Welt und ihren Einsatz als wichtige Arbeitskräfte im Jahr, das hinter uns liegt. Sie enthält authentische Teile der Lieferfahrer-Uniform von Papa John's, die eine unheimliche Ähnlichkeit zu High Street und High End Streetwear hat.Upcycelte und individuell angepasste Sonnenblenden, Parker, Polos und Statement-Stücke, wie ein originaler Lieferfahrer-Helm, gehören zu den 30 heißen Kleidungsstücken, die auf einer First-Come-First-Served-Basis erhältlich sind.Die lässige, coole Ästhetik des Designs spiegelt auch die weltweite Papa X Cheddar-Werbekampagne der Marke wider, die in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Katar, Ägypten, Weißrussland, Polen, Deutschland und El Salvador sowie später im Juni in weiteren Märkten anläuft. Die Lieferfahrer-Uniformen aus der Überschussproduktion ('deadstock') in Rennsport-Grün, Grau und Schwarz sind mit individuellen Streetwear-Verzierungen in Gold und Gelb verziert.Die limitierte "Ch-edition" Papa X Cheddar-Kollektion ist weltweit ab dem Preis einer großen Pizza erhältlich, wobei alle Gewinne an wohltätige Zwecke gehen. Als weitere Mode-Premiere können Fans auf der ganzen Welt auch einige der Originalteile kaufen, die in der Werbekampagne zur Einführung der köstlichen neuen Cheddar-Käse-Pizzaserie getragen wurden.Die neue globale Marketingkampagne bedient sich augenzwinkernd Anspielungen auf die Straßenkultur der Gen Z, die zur Präsenz in großen Zentren und zum Kundenstamm der Marke passen. Die Präsentation des köstlichen neuen Cheddar-Pizza-Sortiments wird mit Modeaufnahmen von Models kombiniert, die mit der Pizza interagieren, während sie eine Kombination aus authentischer Streetwear und originaler Papa John's Lieferfahrer-Uniform tragen.Die 24-jährige Ella Lubag, ein Model von Body London, das in der neuen Kampagne von Papa X Cheddar zu sehen ist, kommentiert: "Mir gefällt, wie traditionelle Kollaborationen ab-absurdum geführt werden, zumal sich Streetwear und Lieferfahrer-Uniform gar nicht so unähnlich sind. Als ich einige der Teile der Papa X Cheddar-Werbekampagne vorführte, musste ich wirklich zweimal hinsehen, denn die Papa John's-Uniform sah wie echtes Streetwear aus. Ich werde auf jeden Fall zu Depop gehen und versuchen, einen Teil des Looks zu bekommen."Es wird angenommen, dass der Streetwear-Stil Ende der 70er/Anfang der 80er Jahre in der New Yorker Hip-Hop-Kultur seinen Ursprung hat - etwa zur gleichen Zeit, als Papa John's 1984 seine Türen mit einer Flotte junger Lieferfahrer öffnete. Heute sind es etwa dreißigtausend Mitarbeiter weltweit. Sie trugen unterschiedliche Uniformen, die Utility- und Sportswear kombinierten und wohl frühe Einflüsse auf die entstehende Streetwear-Kultur waren.Das Papa x Cheddar Sortiment von Papa John's ist auf Depop erhältlich: www.depop.com/papaxcheddarInformationen zu Papa John'sPapa John's International, Inc. (NASDAQ: PZZA) eröffnete im Jahr 1984 seine Tore mit einem Ziel im Sinn: BESSERE ZUTATEN. BESSERE PIZZA. Papa John's ist überzeugt, dass die Verwendung hochwertiger Zutaten zu qualitativ hochwertigen Pizzen führt. Sein Originalteig wird aus nur sechs Zutaten hergestellt und ist frisch, niemals gefroren. Papa John's belegt seine Pizzen mit echtem Mozzarella-Käse, Pizzasauce aus reifen Tomaten, die noch am selben Tag von der Rebe in die Dose kommen, und Fleisch, das frei von Füllstoffen ist. Papa John's war die erste nationale Pizzalieferkette in den USA, die ankündigte, künstliche Aromen und synthetische Farbstoffe aus ihrem gesamten Speiseplan zu entfernen. Papa John's hat seinen Hauptsitz in Louisville, Ky. und ist mit mehr als 5.360 Restaurants in 48 Ländern und Territorien das drittgrößte Unternehmen für die Lieferung von Pizzas der Welt.