Vom Flugzeughangar bis zum Second-Hand-Laden der Emmaus Gesellschaft: Der WDR schenkt seinen Hörerinnen und Hörer Konzerte seiner Klangkörper - nun stehen die Auftrittsorte fest

Köln (ots) -Der WDR schenkt seinen Zuhörerinnen und Zuhörern Privatkonzerteseiner vier renommierten Klangkörper an außergewöhnlichenAuftrittsorten - diese Nachricht sorgte in Nordrhein-Westfalen füreinige Aufregung und für noch mehr Kreativität. Über 800 Bewerbungengingen in den vergangenen Wochen bei WDR 2, WDR 3, WDR 4 und WDR 5ein. Nun haben die Jurorinnen und Juroren - darunter Stargeiger undWDR 3 Moderator Daniel Hope und der Musiker und WDR 4 Moderator GötzAlsmann - entschieden, wo die vier Klangkörper am Sonntag, 9.September 2018, gastieren und auf ungewöhnliche Weise in dieSpielzeit 2018 / 2019 starten werden. Das WDR Sinfonieorchester trittdemnach in der Zimmererhalle des Handwerksbildungszentrums derKreishandwerkerschaft Wittekindsland in Lübbecke auf, die WDR BigBand spielt im Mönchengladbacher Hugo-Junkers-Flugzeughangar voreiner echten JU 52 ("Tante JU"). Der WDR Rundfunkchor macht sich aufden Weg zum Second-Hand-Laden der Emmaus Gesellschaft in Krefeld,während das WDR Funkhausorchester im Museum für Kaffeetechnik inEmmerich gastiert.Leicht gefallen war den Juroren und Jurorinnen die Wahl nicht. Vonder stillgelegten Fabrik bis zum Saunabereich, von der Tiefgarage biszur Finca auf Mallorca hatten die Hörerinnen und Hörer dieerstaunlichsten Vorschläge gemacht, und das mit durchausüberzeugenden Begründungen. Einige Bewerbungen schieden auslogistischen Gründen von vornherein aus, doch es blieben immer nochgenug übrig, um angeregt diskutieren zu können.WDR 2 schenkt das WDR SinfonieorchesterBei WDR 2 machte die Bewerbung von Hörer Jörn Kemmener das Rennen.Dieser leitet die Bildungszentren der KreishandwerkerschaftWittekindsland in der Region Minden-Lübbecke. "Wo die zukünftigenMeister des Handwerks ausgebildet werden, dürfen die Meister derKlassik nicht fehlen", argumentierte er in seiner Bewerbung undüberzeugte damit die Jury. Das WDR Sinfonieorchester wird in derZimmerer-Halle des Bildungszentrums in Lübbecke gastieren. Durch dasKonzert führt WDR 2 Moderator Jascha Habeck.WDR 3 schenkt den WDR Rundfunkchor"Wir waren überwältigt von so vielen Bewerbungen", erklärt DanielHope, der in der Jury von WDR 3 saß. "Wir hatten wirklich klugdurchdachte, zum Teil sehr bewegende, teils auch sehr witzige undungewöhnliche Vorschläge." Am meisten überzeugte die Jury schließlichdie Bewerbung von Elisabeth Kreul, Geschäftsführerin der EmmausGesellschaft in Krefeld. Im dortigen Second-Hand-Laden wird der WDRRundfunkchor Gelegenheit haben, Menschen aus ganz unterschiedlichensozialen Milieus zusammenzubringen und die gemeinnützige Arbeit einerOrganisation zu würdigen, die seit vielen Jahren mit Hilfe zurSelbsthilfe Armut bekämpft.WDR 4 schenkt die WDR Big BandIm Hugo-Junkers-Hangar in Mönchengladbach wird die WDR Big Bandspielen. Dort steht auch ein Exemplar der legendären JU 52, "TanteJU" genannt. "Zur Maschine und Ihrer Entstehungszeit passen dieKlänge der legendären Big Band des WDR perfekt", hatte Hörer ThorstenNeumann in seiner Bewerbung geschrieben und damit den Nerv der WDR 4Jury getroffen, in der auch Musiker und WDR 4 Moderator Götz Alsmannsein Votum gab. Ihr Fazit: "Die JU 52 steht wie kaum ein anderesFlugzeug für die Pionierzeit der Luftfahrt, die Big Band für denaufkommenden Jazz und Swing der 30er Jahre. Nun trifft sich dieserzeitgeschichtliche Spirit."WDR 5 schenkt das WDR FunkhausorchesterDie Wahl der Jury von WDR 5 schließlich fiel auf die Bewerbung vonHörerin Tina von Gimborn-Abbing und damit auf das Museum fürKaffeetechnik in Emmerich. In der neuen Halle für Forschung undEntwicklung wird das WDR Funkhausorchester vor einer großenFensterfront spielen - eingerahmt von eindrucksvoller Technik. "GuteAkustik, die Verbindung von Kaffee und Kultur, Genuss und Musik,daneben eine Halle mit viel Platz und Licht und das Orchesterinmitten von großen Maschinen: Es war das Gesamtkonzept, das unskomplett überzeugt hat", so die Jury.Dr. Christoph Stahl, Hauptabteilungsleiter Orchester und Chor: "ZumAuftakt der Spielzeit 2018/19 wollen wir unseren Hörerinnen undHörern ein besonderes Geschenk machen und uns so für ihre Treuebedanken. Die vier WDR-Ensembles stehen mit ihren vielen Konzertenfür die Nähe des WDR zu den Menschen in Nordrhein-Westfalen. Die sehrgroße Resonanz auf unsere Aktion zeigt, dass diese Nähe wahrgenommenund wertgeschätzt wird. Das freut uns ungemein."Ausschnitte dieser exklusiven Privatkonzerte gibt es auf denInternetseiten von WDR 2, WDR 3, WDR 4 und WDR 5 und auch auf denSeiten unserer Ensembles.