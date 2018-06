Vom Fleischesser zum Fleischgenießer: Der Lidl-Fleischsommelier bringt Kunden ab sofort die Vielfalt des Fleischgenusses näher (FOTO)

Neckarsulm (ots) -Flanksteak? Kalbsnuss? Schweine-Filetkotelett? Wer hier überlegenmuss, woher die jeweiligen Teilstücke aus einem Tier stammen,befindet sich in guter Gesellschaft. Nicht viele können aus dem Standerklären, was das Besondere an diesen Fleischschnitten undTeilstücken ist, die immer beliebter werden. Mit Frank, demLidl-Fleischsommelier, hat das Unternehmen einen ausgewiesenenExperten in den eigenen Reihen, der ab sofort sein Wissen rund umSteaks & Co. auch an Kunden weitergibt. "Es ist meine Mission,Menschen den vielfältigen Fleischgenuss näherzubringen", sagt Frank,der seit fast zehn Jahren bei Lidl ist.Ausgewiesene Fleisch-Expertise im Handzettel und auf Micrositewww.lidl.de/FrankDie Entscheidung, einen eigenen Fleischsommelier auszubilden, istbei Lidl schnell gefallen. Im vergangenen Jahr hat das Unternehmenbegonnen, in der Aktion verschiedene hochwertige Steaks undTeilstücke anzubieten: Kunden konnten vom Flanksteak bis zum Côte deBoeuf auch mal eher außergewöhnliche Steaks probieren. "Unser ExperteFrank liefert Fleischliebhabern einen echten Mehrwert: Er erklärtihnen, woher welches Teilstück stammt, welche Besonderheiten esauszeichnet und wie sie es am besten zubereiten", erläutert JürgenAchenbach, Geschäftsführer Marketing bei Lidl Deutschland. "Deshalbhaben wir uns entschlossen, seine Tipps in unseren Handzetteln zuveröffentlichen. Auch die Microsite von Frank bespielen wirregelmäßig mit neuen Inhalten. So stellt er zum Beispiel wöchentlichneue Fleischaktionsartikel vor."Fleischsommelier Frank: Geprüfte Kompetenz und ausgeprägteLeidenschaftAls Metzgermeister und mit 20 Jahren Berufserfahrung weiß Frank,worauf es beim Fleisch ankommt. Durch die zusätzliche Ausbildung zumFleischsommelier hat er sein Fachwissen weiter vertieft und widmetsich dem Fleischgenuss mit Leib und Seele. Von der Verarbeitung biszur Veredelung von Wurst und Schinken sowie regionale undinternationale Spezialitäten und neueste Trends in derFleischgenießerbranche - Frank kennt sich aus und gibt sein Wissen absofort weiter.Über Lidl Deutschland:Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der UnternehmensgruppeSchwarz mit Sitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen imLebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. Aktuell ist Lidlin 30 Ländern präsent und betreibt mehr als 10.000 Filialen inderzeit 28 Ländern weltweit. In Deutschland sorgen rund 79.000Mitarbeiter in rund 3.200 Filialen täglich für die Zufriedenheit derKunden. Dynamik in der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke imErgebnis und Fairness im Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeitenbei Lidl. Seit 2008 bietet der Lidl-Onlineshop Non-Food-Produkte ausverschiedenen Kategorien, Weine und Spirituosen sowie Reisen undweitere Services an. Das Angebot des Lidl-Onlineshops wird ständigerweitert und umfasst derzeit rund 30.000 Artikel. Als Discounterlegt Lidl Wert auf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für seineKunden. Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das täglicheHandeln. Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Gesellschaft undUmwelt und fokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf fünfHandlungsfelder: Sortiment, Mitarbeiter, Umwelt, Gesellschaft undGeschäftspartner. Lidl hat im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz in Höhevon 74,6 Mrd. Euro erwirtschaftet, davon 21,4 Mrd. Euro LidlDeutschland. Mehr Informationen zu Lidl Deutschland im Internet auflidl.de.Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschland07132/30 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: LIDL, übermittelt durch news aktuell