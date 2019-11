Erfurt (ots) - Die Teenagergeschichte "Orangentage" (MDR) erzählt vonVerletzungen, dem Duft von Orangen, von Tapferkeit, Verantwortung und der erstenLiebe - kurz: vom Erwachsenwerden. Die Spielfilmpremiere dertschechisch-deutsch-slowakischen Koproduktion zeigt KiKA am 23. November 2019 um13:25 Uhr."Wenn Darek, der Protagonist der Geschichte, den Orangenduft riecht, ist erglücklich. Dann weiß er nämlich, dass Hanna in der Nähe ist. Aber Momente derGlückseligkeit kommen bei ihm eher selten vor. Dareks Heranwachsen ist nichtgerade komfortabel, er muss sich mit manchen schwierigen Situationen undernsthaften Problemen auseinandersetzen", so beschreibt die Drehbuchautorin IvaProcházková, die in Tschechien und im deutschsprachigen Raum zu denerfolgreichsten Kinder- und Jugendbuchautorinnen gehört, die Geschichte ihresgleichnamigen Romans.Der Kinder- und Familienfilm erzählt vom 14-jährigen Darek (Tomás Dalecký), dermit seinem arbeitslosen Vater (Stanislav Majer) und seiner behinderten SchwesterEma in einem Dorf an der deutsch-tschechischen Grenze lebt. Seit dem Tod seinerMutter kümmert er sich liebevoll um seine kleine Schwester. Als er sich in dienach Orangen duftende Hanna (Emilie Neumeister) verliebt, scheint endlich wiederein wenig Licht in sein Leben zu kommen. Auch seinem Vater geht es besser, alser anfängt, mit Pferden zu handeln - bis Darek eines Tages das Geheimnis seinesVaters aufdeckt."Orangentage" (MDR) ist eine Koproduktion der tschechischen Produktionsfirma"Daniel Severa Production", der Erfurter Produktionsfirma "Kinderfilm", derslowakischen Produktionsfirma "Trigon Production", dem öffentlich-rechtlichenTV-Sender Tschechiens "Ceská Televize", dem Mitteldeutschen Rundfunk und demöffentlich-rechtlichen Rundfunk der Slowakei "RTVS - Rozhlas a TelevíziaSlovenska". Regie führte Ivan Pokorný. Zuständige Redakteurinnen beim MDR sindChrista Streiber-Aurich und Anke Lindemann.Weitere Informationen und Fotos finden Sie in der KiKA-Presselounge unterkika-presse.de. Registrierte Nutzer*innen finden den Film vorab im Bereich"Presse Plus" zur Ansicht.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kika-presse@kika.dekika-presse.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6535/4444644OTS: Der Kinderkanal ARD/ZDFOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell