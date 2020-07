Vom Duo zum Trio: Die KSi International GmbH gewinnt Daniel Ackermann als weiteren Geschäftsführer (FOTO)

Dresden (ots) - Die KSi International GmbH, einer der führenden Anbieter der Werbeartikelindustrie, verstärkt sich mit einem weiteren Geschäftsführer: Ab sofort wird das Duo um Danilo Schmidt und Uwe Kasper zusätzlich durch Daniel Ackermann ergänzt. Der 43-Jährige kommt von SAXOPRINT, einer der erfolgreichsten Online-Druckereien in Europa, wo er sieben Jahre als Geschäftsführer tätig war und dort im Schwerpunkt das nationale und internationale Wachstum vorantrieb. Zuvor war er unter anderem Vorstandsassistent bei CEWE und betreute dort verschiedene strategische Projekte. Zu Daniel Ackermanns wichtigster Aufgabe zählt vor allem die strategische Weiterentwicklung der KSi International GmbH. Zudem verantwortet er operativ die Bereiche Marketing und IT sowie den Vertrieb innerhalb der EU."Mit Daniel Ackermann holen wir uns eine erfahrene und qualifizierte Führungspersönlichkeit ins Unternehmen, die auf mehr als zwölf Jahre Erfahrung in der Entwicklung national wie international erfolgreicher E-Commerce-Unternehmen blicken kann", so Danilo Schmidt, Co-Geschäftsführer der KSi International GmbH.Daniel Ackermann ergänzt: "Ich freue mich auf die neue Herausforderung in dem bereits jetzt hervorragend aufgestellten Unternehmen. Für mich gilt es, die vorhandenen Wachstumspotenziale auszuschöpfen, um unsere Marktposition weiter auszubauen."Seit 2007 entwickelt und vertreibt die KSi International GmbH individuell bedruckbare Werbeartikel und Werbegeschenke. Der Full-Service-Dienstleister bildet dabei mit seinem Gesamtsortiment aus über 150.000 Werbeartikeln die komplette Wertschöpfungskette ab: Von der Produktion, über den Direktimport aus Fernost, individuelle Sonderanfertigungen, grafische Umsetzung von Kundenwünschen bis hin zu Logistik und Lagerhaltung. Der Jahresumsatz des Dresdner Unternehmens lag 2019 bei rund 16 Millionen Euro.Über KSi International GmbHDie KSi International GmbH mit Sitz in Dresden und Standorten in Barcelona, Madrid, Wien, Paris, Mailand, London, Brüssel, Moskau und Kunshan entwickelt und vertreibt seit 2007 individuell bedruckbare Werbeartikel und Werbegeschenke. Mit über 50 Mitarbeitern betreut die Full-Service-Agentur mehr als 50.000 Kunden weltweit, von einzelnen Geschäftskunden bis hin zu globalen Marken. Das von Danilo Schmidt und Uwe Kasper gegründete Unternehmen konzipiert zudem maßgeschneiderte Marketingstrategien für den geplanten Einsatz individueller Werbemittel. Zu den weiteren Leistungen der KSi International GmbH gehören die EU-Standardproduktion, der Werbeartikelimport aus Fernost, individuelle Sonderanfertigungen, Logistik, Lagerhaltungen, Konfektionierungsarbeiten und ihre beiden E-Procurement-Lösungen für den Mittelstand sowie Konzerne.Die KSi International betreibt über 20 Eigenmarken, Closed- und Whitelabel-Shops wie http://www.ksi-werbeartikel.de , http://www.liegestuhl-shop.de oder http://www.stollen-aus-dresden.de .Weitere Informationen: https://www.ksi-international.de/Pressekontakt:KSi International GmbHZellescher Weg 301069 DresdenTom Frohmader+49 (0)351-265 512-144redaktion@ksi-international.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/146625/4657694OTS: KSi International GmbHOriginal-Content von: KSi International GmbH, übermittelt durch news aktuell