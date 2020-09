Vom Drive-by-Wire System zum autonomen Fahren / Bertrandt kooperiert mit Systementwickler Bozzio AG

Weitere Suchergebnisse zu "Bertrandt":

Ehningen (ots) - Um die Zukunft der autonomen Systeme erfolgreich mitentwickeln zu können, geht Bertrandt eine Kooperation mit der Bozzio AG, einem der führenden Hersteller des Drive-by-Wire Systems, ein. Bertrandt und Bozzio begleiten ihre Kunden vom Konzept bis zu Realisierung, um auch zukünftig die Fahrzeugentwicklung entscheidend mitgestalten zu können.Die Zukunft wird sowohl in der Mobilitätsindustrie als auch in der Logistik von autonomen Systemen geprägt sein, deren Einsatz sich rasant verbreitet. Besonders bei der Zulassung der entsprechenden Lösungen spielt die Sicherheit der verwendeten Komponenten und Systemen eine wichtige Rolle. Die Verlässlichkeit, Modularität und Skalierbarkeit der Lenk- und Bremssysteme sind für eine Realisierung der autonomen Fahrfunktionen von großer Bedeutung. All diese Voraussetzungen erfüllt das Drive-by-Wire System von Bozzio, genannt joysteer®. Es kann in Kombination mit kundenspezifischen Funktions- und Applikationsentwicklungen sowie der Umfeld-Sensorik hinsichtlich autonomen Fahrfunktionen integriert werden.Die Kooperation zwischen dem Engineering-Partner Bertrandt und dem Systementwickler Bozzio lässt ein durchgängiges Portfolio entstehen, das sowohl die Entwicklungs- wie auch Herstellerkompetenzen vereint. Den Kunden werden zukünftig sichere und effiziente Lösungen rund um das assistierte oder autonome Fahren angeboten. Durch die Ergänzung der Kernkompetenzen beider Partner ergeben sich kundenspezifische Lösungen im Bereich des autonomen Fahrens bis Level 4 und 5. "Die Kooperation mit Bozzio bietet uns vollkommen neue Möglichkeiten. Durch unser umfassendes Know-how und unsere langjährige Erfahrung in der Fahrzeug- und Funktionsentwicklung kombiniert mit der Systemkompetenz von Bozzio können wir den Markt und diverse Branchen im Bereich des autonomen Fahrens entscheidend weiterentwickeln", sagt Michael Lücke, Mitglied des Vorstands der Bertrandt AG.Die jeweils auf die Kundenbedürfnisse angepassten Leistungen werden in den Funktionsebenen Sensorik, Fahrzeugsteuerung, Dateninterpretation sowie der sicheren Funktionsausführung und Rückmeldung angeboten. Zusätzlich ermöglichen Bertrandt und Bozzio als Spezialisten für die Systemebenen (Funktionen, Komponenten und Fahrzeuge) angepasste, adaptierbare und skalierbare Leistungen aus einer Hand - vom Konzept bis zur Realisierung.Durch die Drive-by-Wire-Technologie werden Lenkbewegungen ohne mechanische Verbindung, also ohne Lenksäule an einen elektrischen Lenkaktuator übertragen. So wird das Lenken - auch komplett ohne Lenkrad - möglich und kann z. B. über einen Joystick durchgeführt oder im Hinblick auf das vollautomatisierte Fahren ganz ohne Bedienelement ermöglicht werden. Zugleich existieren Schnittstellen zu Bremse und Gas so, dass ein Regelungsverbund zwischen Lenken, Bremsen und Beschleunigen entsteht. Im Zuge der Sicherheit sind alle Systemfunktionen mit doppelter Redundanz ausgelegt und mit elektronischen Rückfallebenen versehen. Ähnliche Systeme sind heute bereits im Markt der Versehrtenfahrzeuge im Einsatz und damit grundsätzlich auch für den öffentlichen Bereich zugelassen. Bozzio bedient diesen Markt mit Zulassungen des Produkts joysteer® in Europa sowie den USA seit über zehn Jahren erfolgreich.Pressekontakt:Bertrandt AGBirkensee 171139 EhningenJulia NonnenmacherPressesprecherinTel.: +49 7034/656-4037Fax: +49 7034/656-4242E-Mail: julia.nonnenmacher@bertrandt.comwww.bertrandt.comOriginal-Content von: Bertrandt AG, übermittelt durch news aktuell