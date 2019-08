Unterföhring (ots) -Die Lästerschwestern sind zurück! In "Promi Big Brother - Die LateNight Show" (ab Freitag, 9. August 2019, täglich live auf sixx) wirdjede Nacht gelacht, gelästert und gefeiert. Jochen Bendel und MelissaKhalaj entgeht keine Geschichte rund um die Bewohner von Deutschlandsprominentestem Campingplatz. Das scharfzüngige Duo eröffnet jedeNacht direkt im Anschluss an die SAT.1-Show auf sixx das gemeinsameLäster-Lagerfeuer und zeigt exklusive Live-Bilder vom "Promi BigBrother"-Campingplatz.Über die Social-Media-Plattformen von sixx können sich dieZuschauer gemeinsam mit Jochen Bendel und Melissa Khalaj an denneuesten Lästereien beteiligen. Exklusiv bei "Promi Big Brother - DieLate Night Show": Nach ihren Auszügen werden die Exit-Bewohner zumersten Interview auf dem Sofa von Jochen und Melissa zu ihrer Zeitauf dem Campingplatz Rede und Antwort stehen."Promi Big Brother - Die Late Night Show" - von Freitag, 9. Augustbis Freitag, 23. August, täglich direkt im Anschluss an dieSAT.1-Show, live auf sixx und auf Joyn"Promi Big Brother" am Vortag verpasst? sixx zeigt die aktuellsteFolge der SAT.1-Show mit Jochen Schropp und Marlene Lufen noch einmaljeweils am Folgetag gegen 13:50 UhrHashtag zur Show: #PromiBBBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentKevin KörberTel. +49 [89] 9507-1187Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.comBildredaktionSusi LindlbauerTel. +49 [30] 3198-80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: sixx, übermittelt durch news aktuell