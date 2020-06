Vom Bodensee bis zur Ostsee: Sieben neue Deutschland-Reisen von Studiosus

München (ots) - Kraniche am Ostsee-Himmel, mittelalterlich verwinkelte Gassen in Niedersachsen oder die melancholischen Landschaften Brandenburgs: Gemeinsam mit Studiosus geht es im Herbst auf Deutschlandtour. Sieben neue Deutschland-Reisen - natürlich mit Corona-Schutzkonzept - hat der Reiseveranstalter jetzt aufgelegt. Vom goldenen Herbst am Bodensee über die Kulturschätze Sachsens bis hin zu magischen Naturerlebnissen auf Rügen ist alles dabei.Zusammen sind die Gäste etwa in thüringischen Wäldern unterwegs, erleben Hanseflair in den Straßen von Stralsund oder erkunden die Parklandschaften von Schloss Salem. Wie hoch am dort beheimateten Internat das Schulgeld ist? Der Studiosus-Reiseleiter verrät es übers Audioset. Damit können ihn die Gäste stets gut hören, auch wenn sie gerade ein paar Meter entfernt voneinander stehen.Was die Reisen darüber hinaus noch verbindet? Ein spannender Einblick in Geschichten und Kulturschätze der jeweiligen Region, immer wieder Blicke hinter königliche Mauern, etwa in den Schlössern von Rheinsberg und Sanssouci - und Kulinarisches gibt es obendrauf: vom Pfälzer Saumagen über Rostbratwurst und Knödel bis hin zu Halloren-Kugeln aus Deutschlands ältester Schokoladenfabrik.Corona-Schutz bei StudiosusFür alle Buchungen bis zum 15. September gilt ein kostenloses Storno- und Umbuchungsrecht bis vier Wochen vor Abreise. Die Programme der neuen Deutschland-Reisen hat Studiosus im Frühsommer 2020 geplant. Dabei wurden alle erforderlichen Hygienemaßnahmen, gesetzlichen Bestimmungen und offiziellen Empfehlungen berücksichtigt sowie die touristische Durchführbarkeit der Reisen sorgfältig geprüft. Aktuelle Informationen zum Sicherheits- und Hygienekonzept auf Studiosus-Reisen sind im Internet abrufbar unter: https://magazin.studiosus.com/Tags/Corona-Schutz-bei-StudiosusDie neuen Deutschland-Reisen im Überblick:- Bodensee - Landschaft & Kunst um Meersburg: http://www.studiosus.com/18X2- Weser und Harz - Welterbestätten und Fürstenhöfe: http://www.studiosus.com/18X3- Thüringen & Sachsen-Anhalt - Kulturschätze in der Mitte Deutschlands: http://www.studiosus.com/18X4- Potsdam und Mark Brandenburg - Schlösser und Seen: http://www.studiosus.com/18X5- Dresden und Umgebung - Kultur und Natur in Sachsen: http://www.studiosus.com/18X6- Rügen & Ostseeküste - zum Kranichzug: http://www.studiosus.com/18X7- Rund um Speyer - Mittelalter und Romantik am Oberrhein: http://www.studiosus.com/18X8Nachhaltig engagiert: die Unternehmensgruppe StudiosusStudiosus ist der führende Studienreise-Anbieter in Europa. Eine hohe Kundenzufriedenheit, hervorragende Reiseleiter und ständige Innovationen sichern Studiosus die Marktführerschaft. Neben Qualität und Innovation sind Sicherheit auf Reisen und Nachhaltigkeit wichtige Bestandteile der Firmenphilosophie. Darunter versteht Studiosus, seinen Gästen das Kennenlernen fremder Länder und Kulturen in einer ökologisch vertretbaren und sozial verantwortlichen Form zu ermöglichen. Internet: http://www.studiosus.com und http://www.studiosus.com/Ueber-Studiosus/NachhaltigkeitPressekontakt:Dr. Frano Ilic, Pressesprecher der UnternehmensgruppeTelefon: +49 (0)89 500 60 - 505, E-Mail: frano.ilic@studiosus.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/40194/4619826OTS: Studiosus ReisenOriginal-Content von: Studiosus Reisen, übermittelt durch news aktuell