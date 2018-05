Vom Biggest Loser zum Biggest Winner? Saki, Gewinner der SAT.1-Abnehmchallenge, setzt sein Preisgeld an der Börse ein

München (ots) - Jeder, der es schon einmal mit einer Diät versuchthat, weiß, wie viel Disziplin hierbei vonnöten ist. Wer dabei knapp95 Kilogramm innerhalb von sechs Monaten verliert und sein Gewichtdamit halbiert, muss ein echter Disziplinprofi sein. So wie SakiSkourlis, Gewinner der vergangenen Staffel "The Biggest Loser" inSAT.1.Jetzt will der selbstständige Finanz- und Versicherungsmaklerallen zeigen, wie er mit dieser Disziplin schon seit Jahren Geld ander Börse verdient - und zwar auf der Investment- undAnalyseplattform Guidants (www.guidants.com). Hier hat er eineneigenen Desktop und kann eine Fangemeinde aufbauen, mit der er sichin seinem Stream, wie von Facebook & Co. bekannt, austauscht. DiesesMal jedoch nicht über Kalorien und Low Carb-Rezepte, sondern überspannende Aktien, vielversprechende Tradingchancen und den Alltag alsHobbytrader."Selbstverständlich hat mir die Show einen Kick gegeben. Ich habenicht nur Gewicht verloren, sondern vor allem Selbstbewusstseindazugewonnen", erzählt Saki. "Ich merke seither, wie ich meinenFollowern und Fans über Social Media-Plattformen Mut mache, auch anihrer Ausdauer und Disziplin zu arbeiten. Und die braucht man an derBörse genauso wie beim Abnehmen." Auf die Frage, ob er sein gesamtesPreisgeld nun verzockt, stellt er klar: "Dass das Handeln an derBörse reine Zockerei ist, ist leider noch immer ein weit verbreitetesVorurteil. Klar kann man zocken, muss man aber nicht. Und ich tue dasauch nicht. Nachdem aber natürlich wie bei jeder Geldanlage immer einRestrisiko bleibt, setze ich nur einen Teil des Preisgeldes ein. DerRest wird direkt in meine Familie investiert."Mehr unter https://go.guidants.com/#c/sakiÜber GuidantsGuidants ist die personalisierbare Investment- undAnalyseplattform der BörseGo AG, den Machern des FinanzportalsGodmodeTrader (www.godmode-trader.de). Mit ihr können Anleger undTrader die Märkte beobachten, charttechnisch und fundamentalanalysieren und mit Experten sowie untereinander diskutieren. Ist dieInvestmententscheidung getroffen, kann der Nutzer direkt über dieMulti-Brokerage-Plattform handeln. Guidants ist in der Basisversionkostenlos und soll so zur Demokratisierung von Börseninformationenbeitragen, damit jeder an den Märkten wie ein Profi agieren kann.www.guidants.comPressekontakt:BörseGo AGLuisa SchillingerUnternehmenskommunikationTel: 089 / 76 73 69-133, Fax: -290luisa.schillinger@boerse-go.de, www.boerse-go.agOriginal-Content von: BörseGo AG, übermittelt durch news aktuell