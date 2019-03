Vom Bahnhof zu Google Play: Den #AimtecHackathon 2019 gewann eine neue Spiele-App (FOTO)

Finanztrends Video zu



Pilsen (ots) -Universität in Pilsen, fasst sie wie folgt zusammen: "Die Fakultätfür angewandte Wissenschaften (FAW) kooperiert mit der Firma Aimteclangfristig im Bereich der Ausbildung und unterschiedlicherWerbeaktivitäten, einschließlich der Zusammenarbeit im Rahmen desProgramms Partner der FAW. Wir freuen uns, dass Aimtec die Idee desHackathon initiativ aufgegriffen hat und beständig mit eigenenOrganisationsfähigkeiten unterstützt, denn dadurch findet in Pilsenregelmäßig eine interessante und jetzt bereits internationaleVeranstaltung mit großen Reichweite statt. Das Angebot derZusammenarbeit bei Durchführung des Aimtechackathon haben wir sehrgern angenommen, stellen fachkundige Mentoren im Bereich dervirtuellen Realität oder des Internets der Dinge (IoT) bereit undbetreuen auch den in lockerer Form stattfindendenProgrammierwettbewerb."Über den #AimtecHackathon:Den #AimtecHackathon veranstaltet die Firma Aimtec mit dem Ziel,technische Ausbildung und IT-Kompetenz in der breiten Öffentlichkeitzu unterstützen. Der erste Jahrgang fand 2016 statt, und zumProgrammiermarathon gesellten sich mit der Zeit auch ein Vortragsteilund ein Kinderprogramm. Der #AimtecHackathon findet traditionell imMärz in Pilsen statt. Hauptpartner sind die Fakultät für angewandteWissenschaften der Westböhmischen Universität und nvias. Details zumProjekt finden Sie unter: www.aimtechackathon.cz.Partner #AimtecHackathon 2019: Alpha Industries, Amazon WebServices, Arduino-shop.cz, BigClown, Campo Arduino, Cisco Systems(Czech Republic), DataScript, Desseq, eMan, Fakultät für angewandteWissenschaften der Westböhmischen Universität, Fakultät fürGesundheitswissenschaften der Westböhmischen Universität, Fanuc,iNFINITE production, juicymo, nvias, OpenTechLab Jablonec nad Nisou,Robotik-Zentrum Pilsen, RVTECH, SentiSquare, SpeechTech, TrendMicro,Höhere und Mittlere Fachschule für Elektrotechnik Pilsen.Medienpartner: Zeitschrift ABC, AIMagazine und ComputerWorld.Pressekontakt:Zdenka LinkováCommunication Managerzdenka.linkova@aimtecglobal.com+420 725 819 104Original-Content von: AIMTEC a.s., übermittelt durch news aktuell